Лавров подтвердил неприемлемость силового давления на Кубу
Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил неприемлемость экономического и силового давления на Кубу в телефонном разговоре с министром иностранных дел карибской РИА Новости, 02.02.2026
