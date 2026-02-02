Лавров подтвердил неприемлемость силового давления на Кубу

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил неприемлемость экономического и силового давления на Кубу в телефонном разговоре с министром иностранных дел карибской республики Бруно Родригесом Паррилья, сообщил в понедельник МИД РФ.