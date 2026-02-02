Лавров обсудил с генсеком ОДКБ развитие организации

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым, стороны обсудили вопросы консолидации и развития организации, а также повышения эффективности деятельности ОДКБ в нынешних условиях, сообщает МИД РФ.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам консолидации и развития ОДКБ, повышения эффективности деятельности организации в текущих условиях. Обсуждены ключевые вопросы реализации приоритетов председательства России в ОДКБ в 2026 году, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в 2025 году в Бишкеке", - говорится в сообщении на сайте министерства.
МИД отметил, что стороны уделили особое внимание повышению роли ОДКБ в формировании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, а также углублению диалога и практического взаимодействия с заинтересованными государствами региона и международными организациями.
Россия с 1 января 2026 года вступила в права председателя в ОДКБ под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность".