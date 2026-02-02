Лавров обсудил с генсеком ОДКБ развитие организации

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым, стороны обсудили вопросы консолидации и развития организации, а также повышения эффективности деятельности ОДКБ в нынешних условиях, сообщает МИД РФ.