Сушинский призвал СКА оставить Ларионова на посту главного тренера
Хоккей
 
16:36 02.02.2026 (обновлено: 16:44 02.02.2026)
Сушинский призвал СКА оставить Ларионова на посту главного тренера
Сушинский призвал СКА оставить Ларионова на посту главного тренера
Сушинский призвал СКА оставить Ларионова на посту главного тренера
Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА должен оставить Игоря Ларионова на посту главного тренера до конца сезона, потому что смена... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
спорт, москва, игорь ларионов, борис миронов, леонид тамбиев, максим сушинский, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Москва, Игорь Ларионов, Борис Миронов, Леонид Тамбиев, Максим Сушинский, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Сушинский призвал СКА оставить Ларионова на посту главного тренера

Сушинский призвал оставить Ларионова главным тренером СКА до конца сезона

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА должен оставить Игоря Ларионова на посту главного тренера до конца сезона, потому что смена специалиста не поможет команде в заключительной части чемпионата, сказал РИА Новости чемпион мира Максим Сушинский.
СКА в воскресенье в Москве в серии буллитов уступил ЦСКА (2:3). Петербургский клуб под руководством Ларионова потерпел седьмое поражение подряд и установил клубный антирекорд по этому показателю.
«
"Ни один тренер за оставшиеся игры с командой ничего не сделает. Мотивационно, может, они пару матчей выиграют. Но дальше что? Думаю, что этот сезон уже надо дать доработать Ларионову и потом принимать решения", - сказал Сушинский.
Ранее в тренерский штаб СКА вошли Борис Миронов и Леонид Тамбиев.
"Миронов, Тамбиев - сильные помощники в тренерском штабе. Но за один день ничего не сделать. А тренироваться уже некогда. Тактические действия надо наигрывать весь сезон. Если что-то успеют поменять, наверное, они могут помочь команде", - добавил экс-хоккеист.
СКА с 54 очками идет на восьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ.
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Крикунов оценил вероятность увольнения Ларионова из СКА
28 января, 11:31
 
ХоккейСпортМоскваИгорь ЛарионовБорис МироновЛеонид ТамбиевМаксим СушинскийСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026
 
