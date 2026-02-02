Сушинский призвал СКА оставить Ларионова на посту главного тренера

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА должен оставить Игоря Ларионова на посту главного тренера до конца сезона, потому что смена специалиста не поможет команде в заключительной части чемпионата, сказал РИА Новости чемпион мира Максим Сушинский.

"Миронов, Тамбиев - сильные помощники в тренерском штабе. Но за один день ничего не сделать. А тренироваться уже некогда. Тактические действия надо наигрывать весь сезон. Если что-то успеют поменять, наверное, они могут помочь команде", - добавил экс-хоккеист.