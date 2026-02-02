https://ria.ru/20260202/kuzbass-2071666349.html
Адвокат: владелец сауны в Кузбассе, где погибли подростки, раскаивается
Алексей Долгачев, владелец сауны в Кузбассе, где погибли подростки, потрясен происшедшим и раскаивается, сообщила РИА Новости его адвокат Екатерина Казакова. РИА Новости, 02.02.2026
Адвокат: владелец сауны в Кузбассе, где погибли подростки, раскаивается
Адвокат: владелец сауны в Прокопьевске, где погибли подростки, раскаивается
КЕМЕРОВО, 2 фев – РИА Новости. Алексей Долгачев, владелец сауны в Кузбассе, где погибли подростки, потрясен происшедшим и раскаивается, сообщила РИА Новости его адвокат Екатерина Казакова.
Ранее следователь в суде сообщил, что мужчина признал вину частично.
"Не признал (вину - ред.) в части умысла, а все-таки преступление считается умышленным… Он раскаивается в том, что произошло, что он владелец сауны… Не снимает себе, конечно, ответственности, он потрясен. Он разговаривать вчера не мог, мы не знали вчера, как его довезем", - сказала Казакова агентству.
Главное управление МЧС России
по Кемеровской области
31 января сообщило, что ликвидируется пожар в частной сауне города Прокопьевска
в Кемеровской области. По предварительным данным, в результате возгорания погибли пять человек, предположительно, подростки. По факту происшествия региональное следственное управление СК
России возбудило уголовное дело. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.