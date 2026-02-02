Рейтинг@Mail.ru
Адвокат: владелец сауны в Кузбассе, где погибли подростки, раскаивается
11:35 02.02.2026 (обновлено: 11:51 02.02.2026)
Адвокат: владелец сауны в Кузбассе, где погибли подростки, раскаивается
Алексей Долгачев, владелец сауны в Кузбассе, где погибли подростки, потрясен происшедшим и раскаивается, сообщила РИА Новости его адвокат Екатерина Казакова. РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
россия
кемеровская область
прокопьевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, кемеровская область, прокопьевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Прокопьевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокат: владелец сауны в Кузбассе, где погибли подростки, раскаивается

© Фото : МЧС Кемеровской области - Кузбасса/TelegramПоследствия пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области
© Фото : МЧС Кемеровской области - Кузбасса/Telegram
Последствия пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 фев – РИА Новости. Алексей Долгачев, владелец сауны в Кузбассе, где погибли подростки, потрясен происшедшим и раскаивается, сообщила РИА Новости его адвокат Екатерина Казакова.
Ранее следователь в суде сообщил, что мужчина признал вину частично.
"Не признал (вину - ред.) в части умысла, а все-таки преступление считается умышленным… Он раскаивается в том, что произошло, что он владелец сауны… Не снимает себе, конечно, ответственности, он потрясен. Он разговаривать вчера не мог, мы не знали вчера, как его довезем", - сказала Казакова агентству.
Главное управление МЧС России по Кемеровской области 31 января сообщило, что ликвидируется пожар в частной сауне города Прокопьевска в Кемеровской области. По предварительным данным, в результате возгорания погибли пять человек, предположительно, подростки. По факту происшествия региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
ПроисшествияРоссияКемеровская областьПрокопьевскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
