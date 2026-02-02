Рейтинг@Mail.ru
Следствие запросило арест владельца сауны в Кузбассе, где погибли подростки
10:58 02.02.2026 (обновлено: 11:02 02.02.2026)
Следствие запросило арест владельца сауны в Кузбассе, где погибли подростки
Следствие запросило арест владельца сауны в Кузбассе, где погибли подростки - РИА Новости, 02.02.2026
Следствие запросило арест владельца сауны в Кузбассе, где погибли подростки
Следователь СК попросил суд заключить под стражу Алексея Долгачева - владельца сауны в городе Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро подростков, передает... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия, прокопьевск, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Прокопьевск, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие запросило арест владельца сауны в Кузбассе, где погибли подростки

Следователь запросил арест владельца сауны в Кузбассе, где погибли подростки

© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса/TelegramНа месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса/Telegram
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 фев – РИА Новости. Следователь СК попросил суд заключить под стражу Алексея Долгачева - владельца сауны в городе Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро подростков, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово.
Ранее в понедельник суд отправил под домашний арест обвиняемую в оказании небезопасных услуг администратора сауны Елену Селищеву. Следствие при поддержке прокуратуры ходатайствовало о ее аресте.
"Прошу удовлетворить ходатайство об избрании в отношении Долгачева Алексея Сергеевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 31 марта 2026 года", – отметил следователь.
Пожар произошел 31 января в частной сауне Прокопьевска, в результате погибли пять подростков. Из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке
В Москве арестовали мужчину, забившего человека насмерть в метро
ПроисшествияПрокопьевскКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала