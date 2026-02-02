Следствие запросило арест владельца сауны в Кузбассе, где погибли подростки

На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 2 фев – РИА Новости. Следователь СК попросил суд заключить под стражу Алексея Долгачева - владельца сауны в городе Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро подростков, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово.

Ранее в понедельник суд отправил под домашний арест обвиняемую в оказании небезопасных услуг администратора сауны Елену Селищеву. Следствие при поддержке прокуратуры ходатайствовало о ее аресте.

"Прошу удовлетворить ходатайство об избрании в отношении Долгачева Алексея Сергеевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 31 марта 2026 года", – отметил следователь.