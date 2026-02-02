Рейтинг@Mail.ru
"Крылья" выплатили миллиард рублей компании "РТ-Капитал"
Футбол
 
18:39 02.02.2026 (обновлено: 19:15 02.02.2026)
"Крылья" выплатили миллиард рублей компании "РТ-Капитал"
"Крылья" выплатили миллиард рублей компании "РТ-Капитал"
"Крылья" выплатили миллиард рублей компании "РТ-Капитал"
Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" выплатил долг перед ООО "РТ-Капитал", дочерней структурой корпорации "Ростех", сообщается в Telegram-канале команды. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
крылья советов, ростех, вячеслав федорищев, спорт
Футбол, Крылья Советов, Ростех, Вячеслав Федорищев, Спорт
"Крылья" выплатили миллиард рублей компании "РТ-Капитал"

Самарские "Крылья Советов" полностью погасили долг перед "РТ-Капитал"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" выплатил долг перед ООО "РТ-Капитал", дочерней структурой корпорации "Ростех", сообщается в Telegram-канале команды.
Общий объем денежных средств, доведенных до компании в счет долговых обязательств в течение последнего года, составил почти 1,1 млрд рублей. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что футбольный клуб отдаст долг до конца 2025 года.
"Этого удалось достичь благодаря внебюджетной поддержке и использованию собственных средств клуба. Напомним, "Крылья Советов" занимали средства для финансовой поддержки еще в 2011 году, но не выполняли обязательства по погашению долга последние 10 лет", - говорится в сообщении клуба.
Как отметил председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев, долг был погашен благодаря поддержке болельщиков и банка "Солидарность", в котором был оформлен кредитный договор для выплаты заключительной части задолженности. Новый кредит рассчитан на год.
РФС - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
РФС заявил, что поддерживает позицию Инфантино в вопросе допуска России
ФутболКрылья СоветовРостехВячеслав ФедорищевСпорт
 
