"Крылья" выплатили миллиард рублей компании "РТ-Капитал"

Как отметил председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев, долг был погашен благодаря поддержке болельщиков и банка "Солидарность", в котором был оформлен кредитный договор для выплаты заключительной части задолженности. Новый кредит рассчитан на год.