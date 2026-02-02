Когда потеплеет в Москве и России: сроки и прогноз по регионам

МОСКВА — РИА Новости. Во многих регионах России установилась морозная погода. Так, в столице температура воздуха ночью опустилась до минус 21,8 градуса при климатической ночной норме февраля минус 11,1 градуса. В школах Пензенской области из-за холодов отменили занятия, а часть орловских школ перевели на дистанционное обучение. Когда температура начнет возвращаться к норме — в материале РИА Новости.

Короткий ответ

В Москве в начале февраля морозы начнут ослабевать, но температура останется ниже климатической нормы.

По России потепление будет неравномерным: раньше всего — на юге, в Центральной России устойчивое весеннее тепло ожидается не раньше середины марта.

Москва: с 4 февраля — ослабление морозов, без перехода к "плюсу"

Юг России: в конце января — начале февраля потепление до +10..+12°C локально

Центральная Россия: метеорологическая весна — примерно с середины марта

Важно: прогноз уточняется каждые 6-12 часов, после 5–7 суток точность снижается.

Что значит "потеплеет" — договоримся о порогах

В прогнозах слово "потеплеет" может означать разные вещи. Ниже — условные температурные ориентиры, на которые можно ориентироваться.

0°C — ослабление морозов, но возможны гололед и мокрый снег

+5°C — заметное потепление, активное таяние снега

+10°C — устойчивая весенняя температура

+15°C — ощутимое тепло, близкое к полноценной весне

Важно различать:

день и ночь (возможны ночные заморозки возможны при теплом дне),

фактическую температуру и показатель "ощущается как", который зависит от ветра и влажности.

Когда потеплеет в Москве: прогноз на ближайшие дни

2-3 февраля:

ночью — до −23°C,

днём — −12…−17°C,

облачно, небольшой снег, ветер 4–9 м/с.

С 4 февраля:

морозы начнут ослабевать,

ночью — −15…−20°C,

днем — −8…−13°C,

температура останется ниже климатической нормы.

Вывод: в Москве речь идет об ослаблении сильных морозов, а не о весеннем потеплении.

Возможен ли возврат холода

Да. Несмотря на то что в начале февраля морозы в Москве начнут ослабевать, холодная погода пока никуда не уходит. Ночные температуры по-прежнему будут оставаться значительно ниже нуля, а вероятность новых похолоданий сохраняется.

По имеющимся прогнозам, устойчивого выхода к нулевой или плюсовой температуре в начале февраля не ожидается. Речь идет лишь об ослаблении сильных морозов, а не о смене зимнего режима на весенний.

Почему потепление часто "срывается"

Резкие переходы от сильных морозов к более мягкой погоде связаны со сменой атмосферных процессов. Даже после продолжительного холода температура может сравнительно быстро приблизиться к нулевой отметке.

Однако такие потепления нередко оказываются неустойчивыми. Они могут быть кратковременными, сопровождаться усилением ветра и осадками и затем сменяться новым похолоданием.

Когда потеплеет в России: по регионам

По данным Гидрометцентр России, в начале февраля в Центральной России сохраняется аномально холодная погода. Существенного потепления в период 2-4 февраля не прогнозируется.

Юг России

На юге страны в конце января — начале февраля фиксируется противоположная динамика. Как отмечают синоптики, Краснодарский край, Крым и Адыгею ожидает кратковременное потепление с дневными температурами до +10…+13°C, а на Черноморском побережье — до +15°C. Однако этот эпизод весенней погоды будет недолгим. Уже в первую пятидневку февраля в регион может вернуться холод, а ночные температуры в степных районах Кубани способны опускаться до −10…−15°C.

Нижнее Поволжье

Похожий сценарий ожидается и в Нижнем Поволжье. В Волгоградской и Самарской областях после краткого смягчения погоды прогнозируется резкое понижение температуры. По оценкам синоптиков, морозы в отдельных районах могут достигать −20°C, что говорит о сохранении зимнего характера погоды.

Северо-Запад России

На северо-западе европейской части страны, включая Санкт-Петербург и Карелию, холодная погода будет сохраняться практически постоянно. В ближайшее время здесь возможны морозы до −20°C, без выраженных признаков скорого потепления. Существенных оттепелей в регионе не ожидается.

© Depositphotos.com / YuliaB Люди на льду замерзшей Невы в Санкт-Петербурге © Depositphotos.com / YuliaB Люди на льду замерзшей Невы в Санкт-Петербурге

Урал и Сибирь

Для Урала и Сибири характерна иная тенденция. По словам синоптиков, сильные морозы постепенно отступают, а температурный фон в дневные часы будет повышаться до −5…−7°C. При этом температура в этих регионах может оказаться на 8-10 градусов выше климатической нормы, что указывает на устойчивую, но все же зимнюю аномалию. Речь идет об ослаблении морозов, а не о переходе к весенней погоде.

Федеральный округ Окно потепления До каких температур Основные риски Центральная Россия Ослабление морозов с начала февраля, без устойчивого потепления В феврале — около и чуть ниже климатической нормы; переход к весне — не раньше середины марта Возврат холодов, ночные морозы, снег Северо-Запад Потепление не заявлено Сохраняются морозы, местами до −20°C Устойчивый холод, снегопады Юг / Северный Кавказ Конец января — начало февраля (кратковременно) Днем до +10…+15°C, локально до +16…+17°C Резкие откаты к морозам, гололед, сильный ветер, осадки Поволжье Кратковременное ослабление морозов в конце января От отрицательных значений к 0…+2°C, затем возможное похолодание Контрастные перепады, возврат морозов до −20°C Урал Начало февраля — ослабление морозов Днем около −5…−7°C (выше нормы) Сохранение зимних условий, снег Сибирь Начало февраля — смягчение температур Днем около −5…−7°C, на 8–10°C выше нормы Зимний характер погоды, осадки Дальний Восток Потепление не заявлено Сохраняется холодная погода, местами метели и сильный ветер Сильный ветер, снег, неблагоприятные условия

Вывод: потепление в России развивается неравномерно. Раньше всего оно проявляется на юге, однако носит кратковременный характер. В центральных и северо-западных регионах зима продолжает удерживать позиции, а на Урале и в Сибири отмечается смягчение температурного режима, но без выхода в устойчивый "плюс".

Долгосрочный прогноз: февраль–март

Температура воздуха в феврале в Москве будет около и немного ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, холодное начало месяца с отклонением от нормы на 7-12 градусов будет компенсировано более теплой погодой во второй половине февраля. Во второй декаде температурный фон приблизится к климатическим значениям с небольшим отрицательным отклонением, а в третьей декаде средняя температура воздуха составит минус 2-3 градуса, что выше нормы для этого периода.

Синоптик отметил, что ощущение потепления во второй половине февраля связано с приближением температуры к климатической норме и ее локальным превышением. При этом февраль в метеорологическом отношении останется зимним месяцем — ночные морозы и снег сохранятся.

Говоря о более отдаленной перспективе, Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая весна в Центральной России в этом году ожидается примерно в середине марта, что на одну неделю раньше климатической нормы. По его словам, средняя температура марта почти на всей территории Русской равнины может превысить норму на 3-4 градуса. При этом устойчивое тепло установится не сразу: зима еще будет испытывать на прочность, а снежный покров может замедлять прогрев воздуха даже при общем повышении температур.

Практические советы

В период резких температурных колебаний особенно важно не забывать ориентироваться на общую погодную картину и ночные значения температуры.

Ориентируйтесь на ночные температуры, а не дневные максимумы.

Смена резины — только при устойчивых плюсовых ночах.

Водителям: высокий риск гололеда в период переходов через 0°C.

Дачникам: сохраняется вероятность заморозков до марта.

FAQ

Когда в Москве будет +10°C?

По имеющимся источникам, такие сроки пока не называются.

Будут ли ночные заморозки?

Да, в Москве и Центральной России они сохраняются в феврале.

Где в России потеплеет раньше всего?

На юге — в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на Черноморском побережье.

Насколько точен прогноз на 7–10 дней?

Высокая точность — на 1-3 дня, далее прогноз носит вероятностный характер.

Что значит "метеорологическая весна"?