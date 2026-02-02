Рейтинг@Mail.ru
Когда потеплеет в Москве и России: прогноз по датам и регионам
17:26 02.02.2026
Когда потеплеет в Москве и России: сроки и прогноз по регионам
Когда потеплеет в Москве и России: прогноз по датам и регионам
Когда потеплеет в Москве и России: сроки и прогноз по регионам
Во многих регионах России установилась морозная погода. Так, в столице температура воздуха ночью опустилась до минус 21,8 градуса при климатической ночной норме РИА Новости, 02.02.2026
евгений тишковец, марина макарова, гидрометцентр, россия, погода, зима (время года)
Евгений Тишковец, Марина Макарова, Гидрометцентр, Россия, Погода, Зима (время года)

Когда потеплеет в Москве и России: сроки и прогноз по регионам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Прохожие в парке Зарядье в Москв
Прохожие в парке Зарядье в Москв
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Во многих регионах России установилась морозная погода. Так, в столице температура воздуха ночью опустилась до минус 21,8 градуса при климатической ночной норме февраля минус 11,1 градуса. В школах Пензенской области из-за холодов отменили занятия, а часть орловских школ перевели на дистанционное обучение. Когда температура начнет возвращаться к норме — в материале РИА Новости.

Короткий ответ

В Москве в начале февраля морозы начнут ослабевать, но температура останется ниже климатической нормы.
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Мужчина на улице в Якутске
Мужчина на улице в Якутске
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Мужчина на улице в Якутске
По России потепление будет неравномерным: раньше всего — на юге, в Центральной России устойчивое весеннее тепло ожидается не раньше середины марта.
  • Москва: с 4 февраля — ослабление морозов, без перехода к "плюсу"
  • Юг России: в конце января — начале февраля потепление до +10..+12°C локально
  • Центральная Россия: метеорологическая весна — примерно с середины марта
  • Важно: прогноз уточняется каждые 6-12 часов, после 5–7 суток точность снижается.

Что значит "потеплеет" — договоримся о порогах

В прогнозах слово "потеплеет" может означать разные вещи. Ниже — условные температурные ориентиры, на которые можно ориентироваться.
  • 0°C — ослабление морозов, но возможны гололед и мокрый снег
  • +5°C — заметное потепление, активное таяние снега
  • +10°C — устойчивая весенняя температура
  • +15°C — ощутимое тепло, близкое к полноценной весне
Важно различать:
  • день и ночь (возможны ночные заморозки возможны при теплом дне),
  • фактическую температуру и показатель "ощущается как", который зависит от ветра и влажности.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Туристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Туристы на Красной площади в Москве

Когда потеплеет в Москве: прогноз на ближайшие дни

По данным РИА Новости, ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила:
  • 2-3 февраля:
  • ночью — до −23°C,
  • днём — −12…−17°C,
  • облачно, небольшой снег, ветер 4–9 м/с.
  • С 4 февраля:
  • морозы начнут ослабевать,
  • ночью — −15…−20°C,
  • днем — −8…−13°C,
  • температура останется ниже климатической нормы.
Вывод: в Москве речь идет об ослаблении сильных морозов, а не о весеннем потеплении.

Возможен ли возврат холода

Да. Несмотря на то что в начале февраля морозы в Москве начнут ослабевать, холодная погода пока никуда не уходит. Ночные температуры по-прежнему будут оставаться значительно ниже нуля, а вероятность новых похолоданий сохраняется.
По имеющимся прогнозам, устойчивого выхода к нулевой или плюсовой температуре в начале февраля не ожидается. Речь идет лишь об ослаблении сильных морозов, а не о смене зимнего режима на весенний.
Почему потепление часто "срывается"

Резкие переходы от сильных морозов к более мягкой погоде связаны со сменой атмосферных процессов. Даже после продолжительного холода температура может сравнительно быстро приблизиться к нулевой отметке.
Однако такие потепления нередко оказываются неустойчивыми. Они могут быть кратковременными, сопровождаться усилением ветра и осадками и затем сменяться новым похолоданием.

Когда потеплеет в России: по регионам

По данным Гидрометцентр России, в начале февраля в Центральной России сохраняется аномально холодная погода. Существенного потепления в период 2-4 февраля не прогнозируется.

Юг России

На юге страны в конце января — начале февраля фиксируется противоположная динамика. Как отмечают синоптики, Краснодарский край, Крым и Адыгею ожидает кратковременное потепление с дневными температурами до +10…+13°C, а на Черноморском побережье — до +15°C. Однако этот эпизод весенней погоды будет недолгим. Уже в первую пятидневку февраля в регион может вернуться холод, а ночные температуры в степных районах Кубани способны опускаться до −10…−15°C.

Нижнее Поволжье

Похожий сценарий ожидается и в Нижнем Поволжье. В Волгоградской и Самарской областях после краткого смягчения погоды прогнозируется резкое понижение температуры. По оценкам синоптиков, морозы в отдельных районах могут достигать −20°C, что говорит о сохранении зимнего характера погоды.

Северо-Запад России

На северо-западе европейской части страны, включая Санкт-Петербург и Карелию, холодная погода будет сохраняться практически постоянно. В ближайшее время здесь возможны морозы до −20°C, без выраженных признаков скорого потепления. Существенных оттепелей в регионе не ожидается.
© Depositphotos.com / YuliaB
Люди на льду замерзшей Невы в Санкт-Петербурге
Люди на льду замерзшей Невы в Санкт-Петербурге
© Depositphotos.com / YuliaB
Люди на льду замерзшей Невы в Санкт-Петербурге

Урал и Сибирь

Для Урала и Сибири характерна иная тенденция. По словам синоптиков, сильные морозы постепенно отступают, а температурный фон в дневные часы будет повышаться до −5…−7°C. При этом температура в этих регионах может оказаться на 8-10 градусов выше климатической нормы, что указывает на устойчивую, но все же зимнюю аномалию. Речь идет об ослаблении морозов, а не о переходе к весенней погоде.

Федеральный округ

Окно потепления

До каких температур

Основные риски

Центральная Россия

Ослабление морозов с начала февраля, без устойчивого потепления

В феврале — около и чуть ниже климатической нормы; переход к весне — не раньше середины марта

Возврат холодов, ночные морозы, снег

Северо-Запад

Потепление не заявлено

Сохраняются морозы, местами до −20°C

Устойчивый холод, снегопады

Юг / Северный Кавказ

Конец января — начало февраля (кратковременно)

Днем до +10…+15°C, локально до +16…+17°C

Резкие откаты к морозам, гололед, сильный ветер, осадки

Поволжье

Кратковременное ослабление морозов в конце января

От отрицательных значений к 0…+2°C, затем возможное похолодание

Контрастные перепады, возврат морозов до −20°C

Урал

Начало февраля — ослабление морозов

Днем около −5…−7°C (выше нормы)

Сохранение зимних условий, снег

Сибирь

Начало февраля — смягчение температур

Днем около −5…−7°C, на 8–10°C выше нормы

Зимний характер погоды, осадки

Дальний Восток

Потепление не заявлено

Сохраняется холодная погода, местами метели и сильный ветер

Сильный ветер, снег, неблагоприятные условия

Вывод: потепление в России развивается неравномерно. Раньше всего оно проявляется на юге, однако носит кратковременный характер. В центральных и северо-западных регионах зима продолжает удерживать позиции, а на Урале и в Сибири отмечается смягчение температурного режима, но без выхода в устойчивый "плюс".

Долгосрочный прогноз: февраль–март

Температура воздуха в феврале в Москве будет около и немного ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, холодное начало месяца с отклонением от нормы на 7-12 градусов будет компенсировано более теплой погодой во второй половине февраля. Во второй декаде температурный фон приблизится к климатическим значениям с небольшим отрицательным отклонением, а в третьей декаде средняя температура воздуха составит минус 2-3 градуса, что выше нормы для этого периода.
Синоптик отметил, что ощущение потепления во второй половине февраля связано с приближением температуры к климатической норме и ее локальным превышением. При этом февраль в метеорологическом отношении останется зимним месяцем — ночные морозы и снег сохранятся.
Говоря о более отдаленной перспективе, Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая весна в Центральной России в этом году ожидается примерно в середине марта, что на одну неделю раньше климатической нормы. По его словам, средняя температура марта почти на всей территории Русской равнины может превысить норму на 3-4 градуса. При этом устойчивое тепло установится не сразу: зима еще будет испытывать на прочность, а снежный покров может замедлять прогрев воздуха даже при общем повышении температур.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва

Практические советы

В период резких температурных колебаний особенно важно не забывать ориентироваться на общую погодную картину и ночные значения температуры.
  • Ориентируйтесь на ночные температуры, а не дневные максимумы.
  • Смена резины — только при устойчивых плюсовых ночах.
  • Водителям: высокий риск гололеда в период переходов через 0°C.
  • Дачникам: сохраняется вероятность заморозков до марта.

FAQ

Когда в Москве будет +10°C?

По имеющимся источникам, такие сроки пока не называются.

Будут ли ночные заморозки?

Да, в Москве и Центральной России они сохраняются в феврале.

Где в России потеплеет раньше всего?

На юге — в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на Черноморском побережье.

Насколько точен прогноз на 7–10 дней?

Высокая точность — на 1-3 дня, далее прогноз носит вероятностный характер.

Что значит "метеорологическая весна"?

Это устойчивый переход среднесуточной температуры через 0°C.
 
