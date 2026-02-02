В Киргизии хотят законодательно запретить смену пола

БИШКЕК, 2 фев – РИА Новости. Смену пола в документах и проведение таких операций планируют законодательно запретить в Киргизии, соответствующий законопроект авторства депутата Марлена Маматалиева размещен на сайте парламента республики в разделе общественного обсуждения.
“Проект Закона… разработан в целях защиты института семьи и демографической безопасности, сохранения национально-культурной идентичности и традиционных ценностей Кыргызской Республики”, - говорится в справке-обосновании к законопроекту.
В документе утверждается, что в настоящее время в законодательстве Киргизии сложился правовой пробел, создающий предпосылки для возможности изменения записи о поле в актах гражданского состояния и, как следствие, в паспортах граждан на основании медицинских справок.
“Данная практика не только не имеет исторических и культурных корней в кыргызском обществе, но и несет в себе системные риски для демографической политики, общественной нравственности, национальной безопасности и устойчивого развития государства”, - подчеркивается в справке-обосновании.
Инициатор предлагает внести изменения в законодательство, определяющие, что пол физического лица определяется исключительно на основании биологических признаков, зафиксированных при рождении. Согласно проекту закона, изменение пола в документах и проведение соответствующих медицинских операций должно быть запрещено.
Помимо этого, документ предполагает запрет однополых браков и закрепляет, что матерью ребенка может быть признана только биологическая женщина, а отцом - биологический мужчина. Отдельным пунктом планируется внесение изменений в законодательство касательно пропаганды нетрадиционных отношений. Так в семейный кодекс депутат предлагает внести пункт о том, что родители должны воспитывать детей строго в соответствии с их биологическим полом, а любые действия, направленные на изменение их полового самосознания - запрещаются.
“Понятия “эркек” (мужчина) и “аял” (женщина) в кыргызской культуре носят фундаментальный, бинарный и прочный характер, что находит прямое отражение в Семейном кодексе. Законодатель четко прописывает образование фамилий с использованием слов “уулу” (сын) и “кызы” (дочь), что жестко привязано к биологическому полу при рождении и подчеркивает непрерывность рода – одно из ключевых понятий в традиционном мировоззрении кыргызов. Возможность административной смены пола подрывает эти культурно-правовые основания, создает противоречия в системе родства и ставит под сомнение саму идентичность личности в контексте национальных традиций”, - утверждает инициатор.