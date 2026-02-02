В Киргизии хотят законодательно запретить смену пола

БИШКЕК, 2 фев – РИА Новости. Смену пола в документах и проведение таких операций планируют законодательно запретить в Киргизии, соответствующий законопроект авторства депутата Марлена Маматалиева размещен на Смену пола в документах и проведение таких операций планируют законодательно запретить в Киргизии, соответствующий законопроект авторства депутата Марлена Маматалиева размещен на сайте парламента республики в разделе общественного обсуждения.

“Проект Закона… разработан в целях защиты института семьи и демографической безопасности, сохранения национально-культурной идентичности и традиционных ценностей Кыргызской Республики”, - говорится в справке-обосновании к законопроекту.

В документе утверждается, что в настоящее время в законодательстве Киргизии сложился правовой пробел, создающий предпосылки для возможности изменения записи о поле в актах гражданского состояния и, как следствие, в паспортах граждан на основании медицинских справок.

“Данная практика не только не имеет исторических и культурных корней в кыргызском обществе, но и несет в себе системные риски для демографической политики, общественной нравственности, национальной безопасности и устойчивого развития государства”, - подчеркивается в справке-обосновании.

Инициатор предлагает внести изменения в законодательство, определяющие, что пол физического лица определяется исключительно на основании биологических признаков, зафиксированных при рождении. Согласно проекту закона, изменение пола в документах и проведение соответствующих медицинских операций должно быть запрещено.

Помимо этого, документ предполагает запрет однополых браков и закрепляет, что матерью ребенка может быть признана только биологическая женщина, а отцом - биологический мужчина. Отдельным пунктом планируется внесение изменений в законодательство касательно пропаганды нетрадиционных отношений. Так в семейный кодекс депутат предлагает внести пункт о том, что родители должны воспитывать детей строго в соответствии с их биологическим полом, а любые действия, направленные на изменение их полового самосознания - запрещаются.