Стали известны спортсмены, которые понесут олимпийский флаг на открытии ОИ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Чемпионы Игр Элиуд Кипчоге из Кении, Ребека Андраде из Бразилии и Франко Нонес из Италии понесут олимпийский флаг на церемонии открытия зимней Олимпиады 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается в аккаунте соревнований в соцсети Х.

Отмечается, что флаг будет пронесен на стадионе "Сан-Сиро" в Милане в сопровождении восьми знаменосцев и в Кортина-д'Ампеццо с двумя знаменосцами.

В понедельник были представлены шесть знаменосцев. В их число, помимо двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Андраде , двукратного олимпийского чемпиона в марафона Кипчоге и победителя Игр 1968 года в лыжных гонках Нонеса, вошли участник трех Олимпиад тхэквондист и лыжник из Тонго Пита Тауфатофуа , уроженка Камеруна Синди Нгамба, которая на Олимпийских играх 2024 года в Париже взяла бронзу в боксе и обеспечила первую в истории медаль олимпийской сборной беженцев, а также двукратный серебряный призер Олимпиады итальянская конькобежка Мартина Вальчепина