Рейтинг@Mail.ru
Стали известны спортсмены, которые понесут олимпийский флаг на открытии ОИ - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/kipchoge-2071791548.html
Стали известны спортсмены, которые понесут олимпийский флаг на открытии ОИ
Стали известны спортсмены, которые понесут олимпийский флаг на открытии ОИ - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Стали известны спортсмены, которые понесут олимпийский флаг на открытии ОИ
Чемпионы Игр Элиуд Кипчоге из Кении, Ребека Андраде из Бразилии и Франко Нонес из Италии понесут олимпийский флаг на церемонии открытия зимней Олимпиады 2026... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T19:25:00+03:00
2026-02-02T19:25:00+03:00
спорт
элиуд кипчоге
пита тауфатофуа
мартина вальчепина
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739091864_0:132:2000:1257_1920x0_80_0_0_8c6aef4e7891b1d9d931d6a9badbefe9.jpg
https://ria.ru/20260201/mok-2071572224.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739091864_76:0:1925:1387_1920x0_80_0_0_108e379e220afeff143fc07c8b1577c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, элиуд кипчоге, пита тауфатофуа, мартина вальчепина, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Элиуд Кипчоге, Пита Тауфатофуа, Мартина Вальчепина, Зимние Олимпийские игры 2026
Стали известны спортсмены, которые понесут олимпийский флаг на открытии ОИ

Кипчоге, Андраде и Нонес понесут олимпийский флаг на открытии ОИ-2026

© РИА Новости / Владимир АстапковичОлимпийский флаг
Олимпийский флаг - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Чемпионы Игр Элиуд Кипчоге из Кении, Ребека Андраде из Бразилии и Франко Нонес из Италии понесут олимпийский флаг на церемонии открытия зимней Олимпиады 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается в аккаунте соревнований в соцсети Х.
Отмечается, что флаг будет пронесен на стадионе "Сан-Сиро" в Милане в сопровождении восьми знаменосцев и в Кортина-д'Ампеццо с двумя знаменосцами.
В понедельник были представлены шесть знаменосцев. В их число, помимо двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Андраде, двукратного олимпийского чемпиона в марафона Кипчоге и победителя Игр 1968 года в лыжных гонках Нонеса, вошли участник трех Олимпиад тхэквондист и лыжник из Тонго Пита Тауфатофуа, уроженка Камеруна Синди Нгамба, которая на Олимпийских играх 2024 года в Париже взяла бронзу в боксе и обеспечила первую в истории медаль олимпийской сборной беженцев, а также двукратный серебряный призер Олимпиады итальянская конькобежка Мартина Вальчепина.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Приглашение для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Глава МОК не назвала сроков полноценного допуска россиян
1 февраля, 17:36
 
СпортЭлиуд КипчогеПита ТауфатофуаМартина ВальчепинаЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Спартак Москва
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мальорка
    Севилья
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Бернли
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Каза Пия
    Порту
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Айлендерс
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Питтсбург
    Оттава
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Флорида
    Баффало
    2
    3
  • Хоккей
    1-й период
    Миннесота
    Монреаль
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала