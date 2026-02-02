https://ria.ru/20260202/hinshtejn-2071760955.html
Хинштейн продолжает лечение после ДТП в домашних условиях
Хинштейн продолжает лечение после ДТП в домашних условиях - РИА Новости, 02.02.2026
Хинштейн продолжает лечение после ДТП в домашних условиях
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что продолжает лечение после ДТП дома, где одну из комнат переоборудовали в больничную палату, ему... РИА Новости, 02.02.2026
КУРСК, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что продолжает лечение после ДТП дома, где одну из комнат переоборудовали в больничную палату, ему понадобится время для реабилитации.
Хинштейн
22 января сообщил, что попал в ДТП во время рабочего выезда в район и находится в больнице, обошлось без серьезных последствий. Позже он рассказал, что его прооперировали после ДТП, у него перелом бедренной кости, а также трех ребер. От госпитализации в московскую клинику он отказался.
"Сегодня из Курской областной клинической больницы меня доставили домой, здесь же в Курск
. О полном выздоровлении речи пока, увы, не идет. Слишком серьезно получены повреждения, поэтому одну из комнат, по сути, переоборудовали в больничную палату. Определенное время на реабилитацию мне еще потребуется. Тем не менее, я продолжаю держать руку на пульсе, нахожусь в постоянном контакте с коллегами по правительству, с главами, с коллегами из федерального центра", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что продолжает читать сообщения граждан в соцсетях, а также комментарии и реагировать на них.
"Хочу сказать большое спасибо за многочисленные пожелания моего выздоровления. И, конечно, низкий поклон нашим медикам за то, что они для меня сделали и продолжают делать. И коллективу Курской областной клинической больницы, и бригаде скорой помощи. Абсолютно невероятно, в тот момент, когда произошло ДТП, по шоссе ехала бригада скорой. Они оказали мне первую помощь и довезли до больницы. Как человек верующий, я понимаю, это было промыслительно, а не случайно", – отметил губернатор региона.