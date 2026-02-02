Хинштейн продолжает лечение после ДТП в домашних условиях

"Хочу сказать большое спасибо за многочисленные пожелания моего выздоровления. И, конечно, низкий поклон нашим медикам за то, что они для меня сделали и продолжают делать. И коллективу Курской областной клинической больницы, и бригаде скорой помощи. Абсолютно невероятно, в тот момент, когда произошло ДТП, по шоссе ехала бригада скорой. Они оказали мне первую помощь и довезли до больницы. Как человек верующий, я понимаю, это было промыслительно, а не случайно", – отметил губернатор региона.