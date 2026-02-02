https://ria.ru/20260202/gruzovik-2071770770.html
В ДТП в Красноярском крае погибли четверо подростков
В ДТП в Красноярском крае погибли четверо подростков
2026-02-02T17:40:00+03:00
2026-02-02T18:34:00+03:00
КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. Четверым подросткам, погибшим в ДТП с грузовиком и "Газелью" в Рыбинском районе Красноярского края, было по 16-17 лет, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
"Погибли пять человек, из них четверо несовершеннолетних, им 16-17 лет", — сказал собеседник агентства.
Всего в автобусе находились 13 человек, в том числе 11 детей. Шестерых из них отвезли в больницы.
Инцидент произошел на 965-м километре трассы Р-257 "Сибирь". Автомобиль "Ивеко" двигался из Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом. В какой-то момент прицеп отсоединился и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью" под управлением 52-летнего водителя.
На месте работают несколько бригад скорой помощи. Прокуратура начала проверку.