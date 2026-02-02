В ДТП в Красноярском крае погибли четверо подростков

Спасатели МЧС на месте ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Красноярском крае

Спасатели МЧС на месте ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. Четверым подросткам, погибшим в ДТП с грузовиком и "Газелью" в Рыбинском районе Красноярского края, было по 16-17 лет, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

"Погибли пять человек, из них четверо несовершеннолетних, им 16-17 лет", — сказал собеседник агентства.

Всего в автобусе находились 13 человек, в том числе 11 детей. Шестерых из них отвезли в больницы.

Инцидент произошел на 965-м километре трассы Р-257 "Сибирь". Автомобиль "Ивеко" двигался из Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом. В какой-то момент прицеп отсоединился и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью" под управлением 52-летнего водителя.