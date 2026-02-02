https://ria.ru/20260202/gruzovik-2071753061.html
В ДТП с грузовиком и автобусом в Красноярском крае погибло четверо детей
В ДТП с грузовиком и автобусом в Красноярском крае погибло четверо детей - РИА Новости, 02.02.2026
В ДТП с грузовиком и автобусом в Красноярском крае погибло четверо детей
Четыре ребенка и один взрослый погибли в ДТП в Рыбинском районе в Красноярском крае, уточнил региональный главк МВД РФ. РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
красноярский край
рыбинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
