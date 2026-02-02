Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с грузовиком и автобусом в Красноярском крае погибло четверо детей - РИА Новости, 02.02.2026
16:33 02.02.2026 (обновлено: 16:38 02.02.2026)
В ДТП с грузовиком и автобусом в Красноярском крае погибло четверо детей
В ДТП с грузовиком и автобусом в Красноярском крае погибло четверо детей
Четыре ребенка и один взрослый погибли в ДТП в Рыбинском районе в Красноярском крае, уточнил региональный главк МВД РФ. РИА Новости, 02.02.2026
происшествия, красноярский край, рыбинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Рыбинский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП с грузовиком и автобусом в Красноярском крае погибло четверо детей

В ДТП с грузовиком и автобусом в Красноярском крае погибло 4 детей и 1 взрослый

КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Четыре ребенка и один взрослый погибли в ДТП в Рыбинском районе в Красноярском крае, уточнил региональный главк МВД РФ.
В ГУ МЧС в понедельник сообщили РИА Новости, что грузовик и автобус столкнулись в Рыбинском районе Красноярского края, погибли пять человек, в том числе дети, шестеро пострадали.
"В результате ДТП, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Еще четыре человека были госпитализированы", - говорится в сообщении главка.
