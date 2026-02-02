Спасатели МЧС на месте ДТП в Красноярском крае

Спасатели МЧС на месте ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае грузовик столкнулся с автобусом, есть жертвы

КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении грузовика с пассажирской "Газелью" в Рыбинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

"В автобусе находились 13 человек, в том числе 11 детей, <...> погибли пять человек, травмировано шесть <...> детей", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, среди жертв — четверо несовершеннолетних. Им было по 16-17 лет. Шесть человек госпитализировали.

"Двое подростков — в Бородинскую больницу, четверо пострадавших (возраст пока не уточняем) — в Канскую", — заявили в краевом Минздраве.

Инцидент произошел на 965-м километре трассы Р-257 "Сибирь". Автомобиль "Ивеко" двигался из Канска в сторону Красноярска , буксируя модульный дом. В один момент прицеп отсоединился и выехал на встречку, где столкнулся с "Газелью" под управлением 52-летнего водителя.