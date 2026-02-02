США могут разместить ядерное оружие в Гренландии, считает экс-аналитик ЦРУ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США, если откроют в Гренландии новые военные базы, вполне могут разместить там ядерное оружие по примеру других своих военных объектов за рубежом, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.