США могут разместить ядерное оружие в Гренландии, считает экс-аналитик ЦРУ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США, если откроют в Гренландии новые военные базы, вполне могут разместить там ядерное оружие по примеру других своих военных объектов за рубежом, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Да, конечно. В Англии у нас уже есть ядерное оружие. В чем тут разница?" - сказал собеседник агентства, комментируя соответствующую перспективу.
Он подчеркнул, что Дания и Гренландия фактически ни разу за десятилетия не пытались помешать какому-либо изменению военного присутствия США в Гренландии.
"Соединенные Штаты всегда могли делать то, что им нужно", - утверждает Джонсон.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. В конце января Трамп заявил в интервью каналу Fox Business, что США в рамках сделки по Гренландии смогут размещать на острове столько баз и оборудования, сколько захотят.
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51