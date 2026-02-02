Рейтинг@Mail.ru
США могут разместить ядерное оружие в Гренландии, считает экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/grenlandiya-2071605470.html
США могут разместить ядерное оружие в Гренландии, считает экс-аналитик ЦРУ
США могут разместить ядерное оружие в Гренландии, считает экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 02.02.2026
США могут разместить ядерное оружие в Гренландии, считает экс-аналитик ЦРУ
США, если откроют в Гренландии новые военные базы, вполне могут разместить там ядерное оружие по примеру других своих военных объектов за рубежом, такое мнение... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T02:08:00+03:00
2026-02-02T02:08:00+03:00
в мире
гренландия
ларри джонсон
центральное разведывательное управление (цру)
дональд трамп
дания
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071291805_0:312:3072:2039_1920x0_80_0_0_09ac15a5ec1a82686bb80495fe1a5464.jpg
https://ria.ru/20260130/grushko-2071285532.html
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071291805_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_5da7e0a096918bc1e9f3bf683e8530c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру), дональд трамп, дания, сша
В мире, Гренландия, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дональд Трамп, Дания, США
США могут разместить ядерное оружие в Гренландии, считает экс-аналитик ЦРУ

РИА Новости: Джонсон заявил, что США могут разместить ЯО на базе в Гренландии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США, если откроют в Гренландии новые военные базы, вполне могут разместить там ядерное оружие по примеру других своих военных объектов за рубежом, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Да, конечно. В Англии у нас уже есть ядерное оружие. В чем тут разница?" - сказал собеседник агентства, комментируя соответствующую перспективу.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Ситуация в Гренландии добавит градус напряженности в Арктике, заявил Грушко
30 января, 16:21
Он подчеркнул, что Дания и Гренландия фактически ни разу за десятилетия не пытались помешать какому-либо изменению военного присутствия США в Гренландии.
"Соединенные Штаты всегда могли делать то, что им нужно", - утверждает Джонсон.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. В конце января Трамп заявил в интервью каналу Fox Business, что США в рамках сделки по Гренландии смогут размещать на острове столько баз и оборудования, сколько захотят.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
В миреГренландияЛарри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Дональд ТрампДанияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала