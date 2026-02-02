Блогер Гасанов заочно предстанет перед судом в Москве

На прошлой неделе уголовное дело в отношении блогера поступило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Гасанову заочно предъявлено обвинение в легализации (отмывании) денежных средств, он заочно арестован и объявлен в розыск, отменили в столичной прокуратуре.

По данным следствия, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не исчислил налоги, подлежащие уплате в бюджет РФ, в сумме более 170 миллионов рублей. Отмечается, что для придания законности имеющихся финансов, полученных при уклонении от уплаты налогов, Гасанов "легализовал их путем проведения финансовых операций и заключения сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 миллионов рублей".