Блогер Гасанов заочно предстанет перед судом в Москве
Блогер Гасанов заочно предстанет перед судом в Москве - РИА Новости, 02.02.2026
Блогер Гасанов заочно предстанет перед судом в Москве
Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в отмывании денег, заочно предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:11:00+03:00
2026-02-02T12:11:00+03:00
2026-02-02T12:11:00+03:00
Блогер Гасанов заочно предстанет перед судом в Москве
Блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании денег, заочно ждет суд
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в отмывании денег, заочно предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале
прокуратуры Москвы.
"Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Южного административного округа. Гасанов
обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ
(легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Гасанов заочно арестован.
На прошлой неделе уголовное дело в отношении блогера поступило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Гасанову заочно предъявлено обвинение в легализации (отмывании) денежных средств, он заочно арестован и объявлен в розыск, отменили в столичной прокуратуре.
По данным следствия, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не исчислил налоги, подлежащие уплате в бюджет РФ, в сумме более 170 миллионов рублей. Отмечается, что для придания законности имеющихся финансов, полученных при уклонении от уплаты налогов, Гасанов "легализовал их путем проведения финансовых операций и заключения сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 миллионов рублей".