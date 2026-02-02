Гарбузов: 64% площадей бизнес-центра в ЮЗАО проданы будущим резидентам

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В Юго-Западном административном округе Москвы 64% помещений делового комплекса класса А, который возводится в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), уже проданы будущим резидентам, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Создание новых рабочих мест в шаговой доступности от жилья — один из приоритетов городской программы МПТ. В рамках этой инициативы в Обручевском районе продолжается реализация бизнес-центра общей площадью более 44 тысяч квадратных метров. После ввода объекта в эксплуатацию здесь появится порядка 1,5 тысячи рабочих мест", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он добавил, что это расширит возможности трудоустройства для жителей города, снизит маятниковую миграцию и будет способствовать дальнейшему развитию деловой инфраструктуры ЮЗАО.

В 23-этажном здании бизнес-центра предусмотрены разноформатные офисы площадью от 42 квадратного метра до 1,4 тысячи квадратных метров с возможностью перепланировки и объединения смежных помещений. Кроме офисных пространств, в составе комплекса разместятся супермаркеты, фудхолл, коворкинг, медицинский центр, фитнес-клуб и спортивные залы.

По словам директора по коммерческой недвижимости Level Group Александры Захаровой, более 60% проданных площадей на стадии строительства подтверждают высокий интерес со стороны конечных пользователей к офисным площадям с полноценной средой для работы и жизни.

Проект рассчитан на интеграцию в городскую среду. Например, с окружающей застройкой и станцией БКЛ "Воронцовская" бизнес-центр соединит благоустроенный пешеходный бульвар. Кроме того, будет преобразована прилегающая территория — появятся зоны отдыха, озеленение и проезд.