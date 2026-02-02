Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: 64% площадей бизнес-центра в ЮЗАО проданы будущим резидентам - РИА Новости, 02.02.2026
14:00 02.02.2026
Гарбузов: 64% площадей бизнес-центра в ЮЗАО проданы будущим резидентам
Гарбузов: 64% площадей бизнес-центра в ЮЗАО проданы будущим резидентам
В Юго-Западном административном округе Москвы 64% помещений делового комплекса класса А, который возводится в рамках программы стимулирования создания мест... РИА Новости, 02.02.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Александра Захарова, Level Group

Гарбузов: 64% площадей бизнес-центра в ЮЗАО проданы будущим резидентам

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В Юго-Западном административном округе Москвы 64% помещений делового комплекса класса А, который возводится в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), уже проданы будущим резидентам, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Создание новых рабочих мест в шаговой доступности от жилья — один из приоритетов городской программы МПТ. В рамках этой инициативы в Обручевском районе продолжается реализация бизнес-центра общей площадью более 44 тысяч квадратных метров. После ввода объекта в эксплуатацию здесь появится порядка 1,5 тысячи рабочих мест", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что это расширит возможности трудоустройства для жителей города, снизит маятниковую миграцию и будет способствовать дальнейшему развитию деловой инфраструктуры ЮЗАО.
В 23-этажном здании бизнес-центра предусмотрены разноформатные офисы площадью от 42 квадратного метра до 1,4 тысячи квадратных метров с возможностью перепланировки и объединения смежных помещений. Кроме офисных пространств, в составе комплекса разместятся супермаркеты, фудхолл, коворкинг, медицинский центр, фитнес-клуб и спортивные залы.
По словам директора по коммерческой недвижимости Level Group Александры Захаровой, более 60% проданных площадей на стадии строительства подтверждают высокий интерес со стороны конечных пользователей к офисным площадям с полноценной средой для работы и жизни.
Проект рассчитан на интеграцию в городскую среду. Например, с окружающей застройкой и станцией БКЛ "Воронцовская" бизнес-центр соединит благоустроенный пешеходный бульвар. Кроме того, будет преобразована прилегающая территория — появятся зоны отдыха, озеленение и проезд.
Программа МПТ реализуется в городе с 2020 года и охватила почти все районы Москвы. Инвесторы возведут свыше 270 объектов общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров. Это новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Всего в развитие столицы будет привлечено более 2,8 триллиона рублей. Это позволит создать около 360 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики города.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовАлександра ЗахароваLevel Group
 
 
