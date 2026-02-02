https://ria.ru/20260202/frantsiya-2071658990.html
СВР установила причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо
Установлена причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января, которую удалось предотвратить, сообщает Служба внешней разведки России. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:09:00+03:00
в мире
франция
буркина-фасо
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
франция
буркина-фасо
россия
СВР установила причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо
