СВР установила причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо

"Уже установлена причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января с.г., которую, к счастью, удалось предотвратить. Мятежникам ставилась задача убить президента Ибрагима Траоре, являющегося одним из лидеров борьбы с неоколониализмом. По расчетам Парижа, это не только привело бы к власти лояльные Франции силы в Уагадугу, но и нанесло бы удар по всем сторонникам суверенитета и идеологии панафриканизма на континенте", - говорится в сообщении СВР.