Рейтинг@Mail.ru
СВР установила причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/frantsiya-2071658990.html
СВР установила причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо
СВР установила причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо - РИА Новости, 02.02.2026
СВР установила причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо
Установлена причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января, которую удалось предотвратить, сообщает Служба внешней разведки России. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:09:00+03:00
2026-02-02T11:09:00+03:00
в мире
франция
буркина-фасо
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/75/1560677547_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_53b31a3e5019df927c2d3b386dc870fa.jpg
https://ria.ru/20260202/svr-2071657008.html
франция
буркина-фасо
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/75/1560677547_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3210d5af73a1cc7da9dc9c2ce2af4a6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, буркина-фасо, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Франция, Буркина-Фасо, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР установила причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо

СВР установила причастность Франции к попытке госпереворота в Буркина-Фасо

© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Jerome Delay
Силы безопасности Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Установлена причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января, которую удалось предотвратить, сообщает Служба внешней разведки России.
"Уже установлена причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января с.г., которую, к счастью, удалось предотвратить. Мятежникам ставилась задача убить президента Ибрагима Траоре, являющегося одним из лидеров борьбы с неоколониализмом. По расчетам Парижа, это не только привело бы к власти лояльные Франции силы в Уагадугу, но и нанесло бы удар по всем сторонникам суверенитета и идеологии панафриканизма на континенте", - говорится в сообщении СВР.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Макрон ищет возможности для политического реванша в Африке, заявила СВР
11:05
 
В миреФранцияБуркина-ФасоРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала