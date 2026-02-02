https://ria.ru/20260202/frantsija-2071658250.html
Франция перешла к поддержке террористов в Африке, заявила СВР
Франция перешла к поддержке террористов в Африке, заявила СВР - РИА Новости, 02.02.2026
Франция перешла к поддержке террористов в Африке, заявила СВР
Франция перешла к прямой поддержке террористов различных мастей, которые стали ее основными союзниками в Африке, сообщило пресс-бюро СВР России. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:06:00+03:00
2026-02-02T11:06:00+03:00
2026-02-02T11:07:00+03:00
в мире
франция
африка
россия
эммануэль макрон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
https://ria.ru/20260202/svr-2071654601.html
франция
африка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, африка, россия, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Франция, Африка, Россия, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Франция перешла к поддержке террористов в Африке, заявила СВР
СВР: Франция перешла к прямой поддержке террористов в Африке