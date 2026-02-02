Рейтинг@Mail.ru
Франция перешла к поддержке террористов в Африке, заявила СВР - РИА Новости, 02.02.2026
11:06 02.02.2026 (обновлено: 11:07 02.02.2026)
Франция перешла к поддержке террористов в Африке, заявила СВР
Франция перешла к прямой поддержке террористов различных мастей, которые стали ее основными союзниками в Африке, сообщило пресс-бюро СВР России. РИА Новости, 02.02.2026
Франция перешла к поддержке террористов в Африке, заявила СВР

СВР: Франция перешла к прямой поддержке террористов в Африке

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Франция перешла к прямой поддержке террористов различных мастей, которые стали ее основными союзниками в Африке, сообщило пресс-бюро СВР России.
Служба внешней разведки РФ сообщает, что администрация Эммануэля Макрона лихорадочно ищет возможности для "политического реванша" в Африке.
"По существу, Франция перешла к прямой поддержке террористов различных мастей, которые становятся ее основными союзниками на Африканском континенте. Тем очевиднее политическое банкротство линии Макрона, которому не удается избавить Францию в Африке от репутации метрополии-паразита, обкрадывающего бывшие колонии и препятствующего их развитию", - отметили в СВР.
