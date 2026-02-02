Финляндия утратила потенциал посредника, вступив в НАТО, заявил МИД России

«

"Со вступлением Финляндии в НАТО в 2023 году и ведущимся ускоренными темпами освоением территории этой страны силами военного блока былой статус "честного брокера" в международных делах финнами, на наш взгляд, безвозвратно утрачен", - говорится в ответе министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.