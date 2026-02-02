Финляндия утратила потенциал посредника, вступив в НАТО, заявил МИД России

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Финляндия утратила статус "честного брокера" в международных делах, вступив в НАТО, и едва ли сможет выступать посредником в каких-то будущих переговорах при сохранении внешнеполитического курса Хельсинки, заявил МИД России.
"Со вступлением Финляндии в НАТО в 2023 году и ведущимся ускоренными темпами освоением территории этой страны силами военного блока былой статус "честного брокера" в международных делах финнами, на наш взгляд, безвозвратно утрачен", - говорится в ответе министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
"Финляндия встала в ряд наших самых непримиримых оппонентов, что подтверждается, в том числе, постоянными русофобскими высказываниями нынешних финских руководителей. Так что у нас нет оснований предполагать возможность для Финляндии стать посредником в каких-либо будущих переговорных процессах при неизменности нынешнего внешнеполитического курса и самой геополитической философии Хельсинки", - подчеркивается в заявлении.
