Сурок Филимон из Ленинградской области проспал свой день - РИА Новости, 02.02.2026
14:41 02.02.2026
Сурок Филимон из Ленинградской области проспал свой день
Сурок Филимон из Ленинградской области проспал свой день
Сурок Филимон из Ленинградской области проспал свой день

Сурок Филимон спит в День сурка в усадьбе "Приют Белоснежки" в Ленинградской области
Сурок Филимон спит в День сурка в усадьбе "Приют Белоснежки" в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Сурок Филимон, живущий в усадьбе "Приют Белоснежки" в Ленинградской области, спит в День сурка.
"Сегодня, друзья, День сурка. И он сразу не задался. Впервые за 10 лет своего вангования в "Приюте Белоснежки" сурок Филимон не стал просыпаться и радовать нас своим прогнозом на наступающую весну. Филимон спит, а это значит, что в ближайшие 6 недель до 15 марта весны не будет", - сообщается в группе усадьбы "Приют Белоснежки" в соцсети "ВКонтакте".
Второго февраля в США и ряде других стран по традиции празднуется День сурка. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если же зверек не увидит тени, то есть день пасмурный, – весна будет ранней. День сурка стал широко известен в России благодаря одноименному фильму с участием Билла Мюррея.
В Московском зоопарке поселились полосатый варан и пантеровый хамелеон
1 февраля, 10:10
 
