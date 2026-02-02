Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области более 23 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 02.02.2026
10:05 02.02.2026 (обновлено: 11:34 02.02.2026)
В Архангельской области более 23 тысяч человек остались без электричества
В Архангельской области более 23 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 02.02.2026
В Архангельской области более 23 тысяч человек остались без электричества
Специалисты ПАО "Россети Северо-Запад" привлечены к устранению аварийного отключения отключения электроснабжения в Пинежском и Холмогорском округах... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T10:05:00+03:00
2026-02-02T11:34:00+03:00
происшествия
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070842799_0:56:3322:1925_1920x0_80_0_0_1e8978fa10eeccafff62ba6056dd7f91.jpg
https://ria.ru/20260131/avariya-2071415678.html
архангельская область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельской области более 23 тысяч человек остались без электричества

В Архангельской области более 23 тысяч человек остались без света из-за аварии

Заснеженная опора ЛЭП
Заснеженная опора ЛЭП - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Заснеженная опора ЛЭП. Архивное фото
МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Специалисты ПАО "Россети Северо-Запад" привлечены к устранению аварийного отключения отключения электроснабжения в Пинежском и Холмогорском округах Архангельской области, где без электричества остались около 23 тысяч человек, котельные переведены на резервные источники питания, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"Второго февраля произошло аварийное отключение электроснабжения в Пинежском и Холмогорском муниципальных округах. В зоне отключения электроснабжения находятся 9 171 дом, 22 883 человека, в том числе 4 566 ребенка... Привлечены бригады ПАО "Россети Северо-Запад" (одна бригада, 3 единицы техники)", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, в зону отключения попали 85 социально значимых объектов, в том числе школа, детский сад, 28 котельных, которые переведены на резервные источники питания.
Как уточнили РИА Новости в архангельском филиале компании "Россети Северо-запада", специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и приступили к работам.
"Энергетики восстанавливают электроснабжение Холмогорского и Пинежского округов после отключения воздушной линии. Для потребителей работает бесплатный круглосуточный телефон горячей линии: 8 800 220-0-220", - отметили в компании.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
31 января, 13:26
 
