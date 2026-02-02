В Архангельской области более 23 тысяч человек остались без электричества

МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Специалисты ПАО "Россети Северо-Запад" привлечены к устранению аварийного отключения отключения электроснабжения в Пинежском и Холмогорском округах Архангельской области, где без электричества остались около 23 тысяч человек, котельные переведены на резервные источники питания, Специалисты ПАО "Россети Северо-Запад" привлечены к устранению аварийного отключения отключения электроснабжения в Пинежском и Холмогорском округах Архангельской области, где без электричества остались около 23 тысяч человек, котельные переведены на резервные источники питания, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Второго февраля произошло аварийное отключение электроснабжения в Пинежском и Холмогорском муниципальных округах. В зоне отключения электроснабжения находятся 9 171 дом, 22 883 человека, в том числе 4 566 ребенка... Привлечены бригады ПАО "Россети Северо-Запад" (одна бригада, 3 единицы техники)", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, в зону отключения попали 85 социально значимых объектов, в том числе школа, детский сад, 28 котельных, которые переведены на резервные источники питания.

Как уточнили РИА Новости в архангельском филиале компании "Россети Северо-запада", специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и приступили к работам.