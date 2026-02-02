В "Домодедово" начали показывать видеоролики о туризме в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 2 фев – РИА Новости. Видеоролики с демонстрацией туристического и культурного потенциала Узбекистана начали показывать в аэропорту "Домодедово", такие кампании помогают республике входить в топ-10 наиболее популярных туристических направлений для россиян, сообщает информационное агентство "Дунё" узбекистанского МИД.

По данным агентства, в международном аэропорту " Домодедово " на 120 рекламных мониторах, расположенных в зонах регистрации и залах ожидания вылетов, начались показы видеороликов туристического и культурного потенциала Узбекистана

"Благодаря ярким рекламным кампаниям Узбекистан успешно входит в топ-10 наиболее популярных туристических направлений среди российских путешественников, привлечённых богатым культурным наследием и древнейшей историей страны", - говорится в сообщении.

Видеоролики круглосуточно знакомят миллионы путешественников со всего мира и жителей России с богатым культурным наследием Узбекистана, его уникальной архитектурой и всем тем, что делает Узбекистан привлекательным для туристов, добавили в "Дунё".

Ранее в комитете туризму республики сообщали РИА Новости, что число туристов из России в Узбекистан по итогам 2025 года увеличилось на 15% по сравнению с годом до 984,4 тысячи человек.