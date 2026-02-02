Рейтинг@Mail.ru
15:07 02.02.2026
В "Домодедово" начали показывать видеоролики о туризме в Узбекистан
узбекистан, россия, казахстан, домодедово (аэропорт)
Узбекистан, Россия, Казахстан, Домодедово (аэропорт)
ТАШКЕНТ, 2 фев – РИА Новости. Видеоролики с демонстрацией туристического и культурного потенциала Узбекистана начали показывать в аэропорту "Домодедово", такие кампании помогают республике входить в топ-10 наиболее популярных туристических направлений для россиян, сообщает информационное агентство "Дунё" узбекистанского МИД.
По данным агентства, в международном аэропорту "Домодедово" на 120 рекламных мониторах, расположенных в зонах регистрации и залах ожидания вылетов, начались показы видеороликов туристического и культурного потенциала Узбекистана.
Выдача разрешения на работу в России иностранным гражданам
Чаще всего в Россию в 2025 году приезжали граждане Узбекистана
8 сентября 2025, 03:28
"Благодаря ярким рекламным кампаниям Узбекистан успешно входит в топ-10 наиболее популярных туристических направлений среди российских путешественников, привлечённых богатым культурным наследием и древнейшей историей страны", - говорится в сообщении.
Видеоролики круглосуточно знакомят миллионы путешественников со всего мира и жителей России с богатым культурным наследием Узбекистана, его уникальной архитектурой и всем тем, что делает Узбекистан привлекательным для туристов, добавили в "Дунё".
Ранее в комитете туризму республики сообщали РИА Новости, что число туристов из России в Узбекистан по итогам 2025 года увеличилось на 15% по сравнению с годом до 984,4 тысячи человек.
Общее число иностранных туристов в Узбекистан выросло в 1,47 раза по сравнению с 2024 годом - до 11,7 миллиона человек. Российские туристы традиционно занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии.
Задержанный иностранный трудовой мигрант
Узбекистан и Россия обсудили совершенствование трудовой миграции
28 января, 02:46
 
УзбекистанРоссияКазахстанДомодедово (аэропорт)
 
 
