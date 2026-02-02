https://ria.ru/20260202/domodedovo-2071691836.html
В "Домодедово" начали показывать видеоролики о туризме в Узбекистан
В "Домодедово" начали показывать видеоролики о туризме в Узбекистан - РИА Новости, 02.02.2026
В "Домодедово" начали показывать видеоролики о туризме в Узбекистан
Видеоролики с демонстрацией туристического и культурного потенциала Узбекистана начали показывать в аэропорту "Домодедово", такие кампании помогают республике... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:07:00+03:00
2026-02-02T15:07:00+03:00
2026-02-02T15:07:00+03:00
узбекистан
россия
казахстан
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948424573_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_06cb060e51eb02232272ecbc3f59a0f4.jpg
https://ria.ru/20250908/rossija-2040336116.html
https://ria.ru/20260128/uzbekistan-2070672067.html
узбекистан
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948424573_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_310570ebb7b7682b6c6e9ef7c834834c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, казахстан, домодедово (аэропорт)
Узбекистан, Россия, Казахстан, Домодедово (аэропорт)
В "Домодедово" начали показывать видеоролики о туризме в Узбекистан
"Дунё": Узбекистан вошел в топ-10 популярных направлений благодаря видеороликам
ТАШКЕНТ, 2 фев – РИА Новости. Видеоролики с демонстрацией туристического и культурного потенциала Узбекистана начали показывать в аэропорту "Домодедово", такие кампании помогают республике входить в топ-10 наиболее популярных туристических направлений для россиян, сообщает информационное агентство "Дунё" узбекистанского МИД.
По данным агентства, в международном аэропорту "Домодедово
" на 120 рекламных мониторах, расположенных в зонах регистрации и залах ожидания вылетов, начались показы видеороликов туристического и культурного потенциала Узбекистана
.
"Благодаря ярким рекламным кампаниям Узбекистан успешно входит в топ-10 наиболее популярных туристических направлений среди российских путешественников, привлечённых богатым культурным наследием и древнейшей историей страны", - говорится в сообщении.
Видеоролики круглосуточно знакомят миллионы путешественников со всего мира и жителей России
с богатым культурным наследием Узбекистана, его уникальной архитектурой и всем тем, что делает Узбекистан привлекательным для туристов, добавили в "Дунё".
Ранее в комитете туризму республики сообщали РИА Новости, что число туристов из России в Узбекистан по итогам 2025 года увеличилось на 15% по сравнению с годом до 984,4 тысячи человек.
Общее число иностранных туристов в Узбекистан выросло в 1,47 раза по сравнению с 2024 годом - до 11,7 миллиона человек. Российские туристы традиционно занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана
, Таджикистана
и Киргизии
.