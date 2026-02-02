Рейтинг@Mail.ru
Порядка 60 человек открыли свое дело после программы "СВОй бизнес"
15:14 02.02.2026
Порядка 60 человек открыли свое дело после программы "СВОй бизнес"
Порядка 60 человек открыли свое дело после программы "СВОй бизнес"
2026
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Генеральный директор, председатель правления, АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Почти 60 ветеранов спецоперации и членов их семей зарегистрировали бизнес после прохождения в 2025 году федеральной программы по предпринимательству "СВОй бизнес", сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Организаторами программы выступили Корпорация МСП, партия "Единая Россия" и организация "Опора России".
Женщина перебирает бумаги - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Индивидуальные предприниматели из ЛНР подпишут более 1,6 тыс соцконтрактов
30 января, 12:32
Так, еще 290 человек продолжили развитие своего бизнеса с учетом полученных знаний и при поддержке наставников программы. Порядка 28% выбрали сферу торговли, по 12% открыли свое дело в области обрабатывающего производства и предоставления услуг, еще по 7% пришлось на строительную отрасль и научно-техническую деятельность.
Всего с марта по декабрь 2025 года участниками программы стали 753 человека из 35 регионов России. Проект направлен на поддержку ветеранов СВО и членов их семей, желающих открыть бизнес или возобновить предпринимательскую деятельность.
"В этом году мы переходим к дальнейшему масштабированию программы, видим активность регионов и запрос со стороны наших ветеранов, для которых предпринимательская деятельность – это возможность найти себя в гражданской жизни, взять ответственность за результат и желание сделать жизнь своего поселка или города лучше", – сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор программы "Предпринимательство" партии "Единая Россия" Альфия Когогина.
Как отметил президент организации "Опора России" Александр Калинин, уникальность программы в том, что этот проект – выстроенная система сопровождения.
"Участники проходят образовательный курс и не остаются наедине со своими проектами – наставники “Опоры России” из числа действующих предпринимателей остаются на связи и помогают решать практические вопросы, которые возникают на старте и в процессе развития бизнеса. Такая поддержка помогает ветеранам СВО уверенно запускать проекты, избегать типичных ошибок и последовательно развивать свое собственное дело", – подчеркнул Калинин.
Беспилотник Геоскан на выставке Made in Russia в рамках международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Небесные защитники: БПЛА поднимают лесное хозяйство на новую высоту
30 января, 14:32
В свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что программа в том виде, в котором она сегодня есть, фактически создана самими ветеранами для ветеранов.
"Безусловно была наша методологическая база как организаторов. Но с каждым региональным этапом мы вносили в нее изменения с учетом обратной связи от участников. Это позволило нам создать действительно рабочий инструмент, позволяющий человеку успешно стартовать в предпринимательстве или скорректировать стратегию уже действующего бизнеса", – приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Он отметил, что участники программы находили партнеров, пересматривали приоритетные рынки сбыта, определяли новые точки роста.
"Из тех, кто впервые открыл свое дело по итогам программы, более 40% выбрали отрасли, формирующие сегодня экономику предложения – обрабатывающую промышленность, науку и образование, ИТ, туризм, логистику, сельское хозяйство. Некоторые участники регистрировали бизнес прямо на программе, используя возможности цифровой платформы МСП.РФ", – подчеркнул Исаевич.
Так, Денис Киров из Волгоградской области после программы зарегистрировал ООО, получил образовательную лицензию и открыл учебный центр для подготовки и переквалификации специалистов рабочих профессий.
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
МСБ новых регионов получит не менее 10 млрд рублей финансирования
30 января, 10:30
 
