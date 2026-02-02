Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия и Россия создают комитет по стандартизации и качеству СГ - РИА Новости, 02.02.2026
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
21:01 02.02.2026
Белоруссия и Россия создают комитет по стандартизации и качеству СГ
Белоруссия и Россия создают комитет по стандартизации и качеству СГ - РИА Новости, 02.02.2026
Белоруссия и Россия создают комитет по стандартизации и качеству СГ
Белоруссия и Россия создают комитет по стандартизации и качеству Союзного государства для защиты рынка СГ от небезопасной и фальсифицированной продукции,... РИА Новости, 02.02.2026
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
москва
белоруссия
россия
москва
Белоруссия и Россия создают комитет по стандартизации и качеству СГ

МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Белоруссия и Россия создают комитет по стандартизации и качеству Союзного государства для защиты рынка СГ от небезопасной и фальсифицированной продукции, сообщила в понедельник председатель Государственного комитета по стандартизации республики Елена Моргунова.
Совет министров Союзного государства России и Белоруссии утвердил 15 совместных документов по итогам состоявшегося в Москве заседания. В том числе был одобрен проект постановления о создании комитета по стандартизации и качеству Союзного государства.
"Основной посыл (создания комитета – ред.) – это защита внутренних рынков двух стран, Российской Федерации и Республики Беларусь. Защита именно от несоответствующей продукции, которая поступает на рынки наших стран из третьих государств…, возможно, это фальсифицированная, контрафактная продукция. Но в первую очередь - это защита рынка от небезопасной, несоответствующей продукции", - сказала Моргунова, видеокомментарий которой опубликовала пресс-служба белорусского правительства.
Она добавила, что также задача нового комитета - обеспечить качество выпускаемой продукции, в том числе с точки зрения ее конкурентоспособности.
"Комитет призван именно в рамках стандартизации, оценки соответствия, аккредитации, вопросов, связанных с метрологией, с контрольно-надзорной деятельностью, обеспечить защиту внутреннего рынка Союзного государства, обеспечить выпуск продукции в соответствии с требованиями стандартов", - продолжила глава Госстандарта.
По ее словам, создается фонд стандартов Союзного государства. "Уже в работе программы стандартизации на особо чувствительную продукцию именно в рамках Союзного государства. Реализуются программы стандартизации по детским товарам, по детской продукции на молочной и мясной основах, по энергоэффективности. Это все разработка новых стандартов", - сказала Моргунова.
Она добавила, что сейчас формируется несколько новых программ, которые планируется запустить в работу ближе к середине года. "Это станкостроение, электробусы, микроэлектроника, вопросы, связанные с СВЧ-электроникой", - сказала Моргунова. Она уточнила, что формирование требований к данным товарам будет проходить в том числе в рамках создаваемого технического комитета СГ.
