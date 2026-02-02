Белоруссия и Россия создают комитет по стандартизации и качеству СГ

На пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе

МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Белоруссия и Россия создают комитет по стандартизации и качеству Союзного государства для защиты рынка СГ от небезопасной и фальсифицированной продукции, сообщила в понедельник председатель Государственного комитета по стандартизации республики Елена Моргунова.

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии утвердил 15 совместных документов по итогам состоявшегося в Москве заседания. В том числе был одобрен проект постановления о создании комитета по стандартизации и качеству Союзного государства.

"Основной посыл (создания комитета – ред.) – это защита внутренних рынков двух стран, Российской Федерации и Республики Беларусь. Защита именно от несоответствующей продукции, которая поступает на рынки наших стран из третьих государств…, возможно, это фальсифицированная, контрафактная продукция. Но в первую очередь - это защита рынка от небезопасной, несоответствующей продукции", - сказала Моргунова, видеокомментарий которой опубликовала пресс-служба белорусского правительства.

Она добавила, что также задача нового комитета - обеспечить качество выпускаемой продукции, в том числе с точки зрения ее конкурентоспособности.

"Комитет призван именно в рамках стандартизации, оценки соответствия, аккредитации, вопросов, связанных с метрологией, с контрольно-надзорной деятельностью, обеспечить защиту внутреннего рынка Союзного государства, обеспечить выпуск продукции в соответствии с требованиями стандартов", - продолжила глава Госстандарта.

По ее словам, создается фонд стандартов Союзного государства. "Уже в работе программы стандартизации на особо чувствительную продукцию именно в рамках Союзного государства. Реализуются программы стандартизации по детским товарам, по детской продукции на молочной и мясной основах, по энергоэффективности. Это все разработка новых стандартов", - сказала Моргунова.