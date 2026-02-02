Рейтинг@Mail.ru
Европа привлекает неправильный тип иммигрантов, считает премьер Бельгии - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/belgija-2071681761.html
Европа привлекает неправильный тип иммигрантов, считает премьер Бельгии
Европа привлекает неправильный тип иммигрантов, считает премьер Бельгии - РИА Новости, 02.02.2026
Европа привлекает неправильный тип иммигрантов, считает премьер Бельгии
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил на мероприятии "Будущее Европы", организованном изданиями De Tijd и L’Echo, что Европа привлекает иммигрантов,... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:24:00+03:00
2026-02-02T12:24:00+03:00
в мире
европа
бельгия
сша
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069521961_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_14c4cfb87c9e0f162dcd7dcdd490f290.jpg
https://ria.ru/20251228/es-2065211002.html
европа
бельгия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069521961_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_4a7ac9a91670191d73fb14b481302608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, бельгия, сша, дональд трамп, евросоюз
В мире, Европа, Бельгия, США, Дональд Трамп, Евросоюз
Европа привлекает неправильный тип иммигрантов, считает премьер Бельгии

Премьер Бельгии де Вевер: Европа привлекает неправильный тип иммигрантов

© REUTERS / Denis Balibouse Премьер Бельгии Барт де Вевер в Давосе
 Премьер Бельгии Барт де Вевер в Давосе - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Премьер Бельгии Барт де Вевер в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил на мероприятии "Будущее Европы", организованном изданиями De Tijd и L’Echo, что Европа привлекает иммигрантов, которые создают нагрузку на систему социального обеспечения, а не тех, кто укрепляет рынок труда.
"Я был резким критиком того, что Европа делала в сфере иммиграции. Я считаю, что Европа поступала глупо. Мы привлекали не тот тип иммигрантов. Нам нужны иммигранты, но нам нужно привлекать правильный тип иммигрантов — активных иммигрантов, которые могут укреплять наш рынок труда. Однако наша основная “специализация” заключается в привлечении иммигрантов, которые фактически ложатся бременем на систему социального обеспечения. И наши граждане это видят, и именно это подпитывает ультраправых", - сказал он.
Ранее газета Financial Times писала, что в столицах стран ЕС настаивают на более жестких миграционных мерах, которые в некоторых случаях перекликаются с политикой президента США Дональда Трампа.
В мае 2024 года ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. Ранее Европейский парламент на пленарной сессии большинством голосов одобрил этот проблемный закон, получивший название "Пакт о миграции и предоставлении убежища". Он призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Странам было выделено два года на его внедрение в национальные системы.
Пакт, который разрабатывался и переписывался почти 10 лет, предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
СМИ рассказали, как мигранты проникают в ЕС обманным путем
28 декабря 2025, 18:27
 
В миреЕвропаБельгияСШАДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала