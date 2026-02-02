Европа привлекает неправильный тип иммигрантов, считает премьер Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил на мероприятии "Будущее Европы", организованном изданиями De Tijd и L’Echo, что Европа привлекает иммигрантов, которые создают нагрузку на систему социального обеспечения, а не тех, кто укрепляет рынок труда.
"Я был резким критиком того, что Европа делала в сфере иммиграции. Я считаю, что Европа поступала глупо. Мы привлекали не тот тип иммигрантов. Нам нужны иммигранты, но нам нужно привлекать правильный тип иммигрантов — активных иммигрантов, которые могут укреплять наш рынок труда. Однако наша основная “специализация” заключается в привлечении иммигрантов, которые фактически ложатся бременем на систему социального обеспечения. И наши граждане это видят, и именно это подпитывает ультраправых", - сказал он.
Ранее газета Financial Times писала, что в столицах стран ЕС настаивают на более жестких миграционных мерах, которые в некоторых случаях перекликаются с политикой президента США Дональда Трампа.
В мае 2024 года ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. Ранее Европейский парламент на пленарной сессии большинством голосов одобрил этот проблемный закон, получивший название "Пакт о миграции и предоставлении убежища". Он призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Странам было выделено два года на его внедрение в национальные системы.
Пакт, который разрабатывался и переписывался почти 10 лет, предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов.
СМИ рассказали, как мигранты проникают в ЕС обманным путем
28 декабря 2025, 18:27