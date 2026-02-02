Европа привлекает неправильный тип иммигрантов, считает премьер Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил на мероприятии "Будущее Европы", организованном изданиями De Tijd и L’Echo, что Европа привлекает иммигрантов, которые создают нагрузку на систему социального обеспечения, а не тех, кто укрепляет рынок труда.

"Я был резким критиком того, что Европа делала в сфере иммиграции. Я считаю, что Европа поступала глупо. Мы привлекали не тот тип иммигрантов. Нам нужны иммигранты, но нам нужно привлекать правильный тип иммигрантов — активных иммигрантов, которые могут укреплять наш рынок труда. Однако наша основная “специализация” заключается в привлечении иммигрантов, которые фактически ложатся бременем на систему социального обеспечения. И наши граждане это видят, и именно это подпитывает ультраправых", - сказал он.

Дональда Трампа. Ранее газета Financial Times писала, что в столицах стран ЕС настаивают на более жестких миграционных мерах, которые в некоторых случаях перекликаются с политикой президента США

В мае 2024 года ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. Ранее Европейский парламент на пленарной сессии большинством голосов одобрил этот проблемный закон, получивший название "Пакт о миграции и предоставлении убежища". Он призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Странам было выделено два года на его внедрение в национальные системы.