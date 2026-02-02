https://ria.ru/20260202/balakhnichev-2071655032.html
Умер бывший глава ВФЛА Валентин Балахничев
Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев умер в возрасте 76 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев умер в возрасте 76 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"С прискорбием подтверждаем новость об уходе из жизни бывшего президента ВФЛА Валентина Васильевича Балахничева", - сообщили в ВФЛА.
Балахничев возглавлял ВФЛА с 1991 по 2015 год. В 2013 году Россия впервые приняла чемпионат мира. В юности Балахничев занимался легкой атлетикой, представлял сборную СССР на зимнем чемпионате Европы в беге на 60 м с барьерами. По завершении карьеры работал тренером, имел звания мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР.
Также Балахничев занимал должность вице-президента Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics), входил в комитет по маркетингу Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics, ранее IAAF), занимал должность казначея организации.
В январе 2016 года комитет по этике IAAF принял решение о пожизненном отстранении Балахничева, а также экс-старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова и сына экс-президента IAAF Папы Массаты Диака. В сентябре 2020 года суд Парижа приговорил Балахничева к трем годам тюремного заключения по делу о сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.