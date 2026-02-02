Рейтинг@Mail.ru
"Амур" — "Барыс": смотреть онлайн матч КХЛ 2 февраля
11:26 02.02.2026
"Амур" — "Барыс": смотреть онлайн матч КХЛ 2 февраля
"Амур" — "Барыс": смотреть онлайн матч КХЛ 2 февраля
"Амур" и "Барыс" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Хоккей, Амур, Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

"Амур" — "Барыс": смотреть онлайн матч КХЛ 2 февраля

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. "Амур" и "Барыс" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 2 февраля и начнется в 12:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
02 февраля 2026 • начало в 12:15
Матч не начался
Амур
:
Барыс
