Рейтинг@Mail.ru
"Аль-Наср" на фоне скандала с Роналду обыграл "Эр-Рияд" - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:46 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/al-nasr-2071803728.html
"Аль-Наср" на фоне скандала с Роналду обыграл "Эр-Рияд"
"Аль-Наср" на фоне скандала с Роналду обыграл "Эр-Рияд" - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
"Аль-Наср" на фоне скандала с Роналду обыграл "Эр-Рияд"
"Аль-Наср" на выезде обыграл "Эр-Рияд" в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T20:46:00+03:00
2026-02-02T20:46:00+03:00
футбол
криштиану роналду
садио мане
эр-рияд
аль-наср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901062674_40:134:1605:1014_1920x0_80_0_0_bb9aac42232ca410bffee6cf762ce22a.jpg
https://ria.ru/20260202/alaev-2071801010.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901062674_127:162:1733:1366_1920x0_80_0_0_fd0d7e35d470d7f14c869b182a804e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
криштиану роналду, садио мане, эр-рияд, аль-наср
Футбол, Криштиану Роналду, Садио Мане, Эр-Рияд, Аль-Наср
"Аль-Наср" на фоне скандала с Роналду обыграл "Эр-Рияд"

"Аль-Наср" без Роналду обыграл "Эр-Рияд" благодаря голу Мане

© Фото : Пресс-служба клуба "Аль-Наср"Футболисты "Аль-Насра" Талиска (слева) и Садио Мане
Футболисты Аль-Насра Талиска (слева) и Садио Мане - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Пресс-служба клуба "Аль-Наср"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Аль-Наср" на выезде обыграл "Эр-Рияд" в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Мяч на 40-й минуте забил Садио Мане с передачи Жуана Феликса.
Капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду не попал в заявку на встречу. Ранее португальская A Bola сообщила о намерении Роналду бойкотировать ближайший матч "Аль-Насра" из-за недовольства руководством и малым количеством инвестиций в сравнении с клубами-конкурентами.
"Аль-Наср" (46 очков) возглавил турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии. "Эр-Рияд" (12), чья серия без побед достигла 13 матчей, располагается на 15-й строчке.
В следующем матче "Аль-Наср" примет "Аль-Иттихад", а "Аль-Рияд" в гостях сыграет с "Неомом". Обе встречи состоятся 6 февраля.
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
РПЛ отреагировала на слова Инфантино о возвращении россиян
Вчера, 20:28
 
ФутболКриштиану РоналдуСадио МанеЭр-РиядАль-Наср
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Спартак Москва
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мальорка
    Севилья
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Бернли
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Каза Пия
    Порту
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Айлендерс
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Питтсбург
    Оттава
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Флорида
    Баффало
    2
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Миннесота
    Монреаль
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала