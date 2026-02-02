https://ria.ru/20260202/al-nasr-2071803728.html
"Аль-Наср" на фоне скандала с Роналду обыграл "Эр-Рияд"
"Аль-Наср" на выезде обыграл "Эр-Рияд" в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
футбол
криштиану роналду
садио мане
эр-рияд
аль-наср
"Аль-Наср" на фоне скандала с Роналду обыграл "Эр-Рияд"
"Аль-Наср" без Роналду обыграл "Эр-Рияд" благодаря голу Мане