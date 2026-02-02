Рейтинг@Mail.ru
"Адмирал" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 2 февраля - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:28 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/admiral-torpedo-smotret-onlayn-2071662876.html
"Адмирал" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 2 февраля
"Адмирал" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 2 февраля - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
"Адмирал" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 2 февраля
"Адмирал" и "Адмирал" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T11:28:00+03:00
2026-02-02T11:28:00+03:00
хоккей
адмирал
торпедо
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066176479_0:0:2066:1163_1920x0_80_0_0_f55bf431db1923aa8aff81670ed51943.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066176479_297:0:2008:1283_1920x0_80_0_0_6c6b5157a1268be1a608686b661bee46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
адмирал, торпедо, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Адмирал, Торпедо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Адмирал" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 2 февраля

© РИА Новости / Данило Бирюков | Перейти в медиабанкПавел Коледов ("Адмирал") и Ярослав Лихачев ("Амур")
Павел Коледов (Адмирал) и Ярослав Лихачев (Амур) - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Данило Бирюков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. "Адмирал" и "Адмирал" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 2 февраля и начнется в 12:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
02 февраля 2026 • начало в 12:30
Закончен в OT
Адмирал
2 : 3
Торпедо НН
04:38 • Дмитрий Завгородний
(Либор Сулак)
05:04 • Александр Шепелев
(Вячеслав Основин, Дмитрий Дерябин)
04:43 • Андрей Белевич
(Игорь Гераськин, Боб Нарделла)
10:11 • Егор Виноградов
(Владимир Ткачев, Боб Нарделла)
03:02 • Тимур Муханов
(Игорь Гераськин, Богдан Конюшков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейАдмиралТорпедоКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Спартак Москва
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мальорка
    Севилья
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Бернли
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Каза Пия
    Порту
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Айлендерс
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Питтсбург
    Оттава
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Флорида
    Баффало
    2
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Миннесота
    Монреаль
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала