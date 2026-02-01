https://ria.ru/20260201/zemletryasenie-2071488298.html
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 01.02.2026
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC
).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 112 километрах к северо-востоку от столицы Нукуалофа с населением около 22,4 тысячи человек в 20.59 по времени UTC (23.59 мск).
Очаг залегал на глубине 12 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.