Два ощутимых землетрясения произошли у побережья Курил
Землетрясения магнитудой 4,8 и 4,7 происходили в воскресенье в течение часа в Тихом океане вблизи южных и северных Курил, сообщила РИА Новости начальница... РИА Новости, 01.02.2026
