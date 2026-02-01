Два ощутимых землетрясения произошли у побережья Курил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев– РИА Новости. Землетрясения магнитудой 4,8 и 4,7 происходили в воскресенье в течение часа в Тихом океане вблизи южных и северных Курил, сообщила РИА Новости начальница сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.