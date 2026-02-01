Рейтинг@Mail.ru
Два ощутимых землетрясения произошли у побережья Курил - РИА Новости, 01.02.2026
02:41 01.02.2026
Два ощутимых землетрясения произошли у побережья Курил
Два ощутимых землетрясения произошли у побережья Курил
Землетрясения магнитудой 4,8 и 4,7 происходили в воскресенье в течение часа в Тихом океане вблизи южных и северных Курил, сообщила РИА Новости начальница... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T02:41:00+03:00
2026-02-01T02:41:00+03:00
происшествия
итуруп
тихий океан
северо-курильск
елена семенова
итуруп
тихий океан
северо-курильск
2026
происшествия, итуруп, тихий океан, северо-курильск, елена семенова
Происшествия, Итуруп, Тихий океан, Северо-Курильск, Елена Семенова
Два ощутимых землетрясения произошли у побережья Курил

РИА Новости: у побережья Курил произошли землетрясения магнитудой 4,8 и 4,7

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев– РИА Новости. Землетрясения магнитудой 4,8 и 4,7 происходили в воскресенье в течение часа в Тихом океане вблизи южных и северных Курил, сообщила РИА Новости начальница сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром в 94 километрах юго-восточнее острова Итуруп произошло утром 1 февраля. Через час синоптики зарегистрировали второе магнитудой 4,7: его эпицентр располагался в 95 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир", - рассказала Семенова.
По словам собеседницы агентства, подземный толчок силой до 2-3 баллов ощутили на Итурупе и Парамушире. Тревога цунами не объявлялась.
ПроисшествияИтурупТихий океанСеверо-КурильскЕлена Семенова
 
 
