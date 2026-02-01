Число погибших из-за снегопадов в Японии достигло 18

ТОКИО, 1 фев - РИА Новости. Официальное число погибших в результате рекордных снегопадов в северных и северо-западных регионах Японии составляет 18 человек, еще 267 человек пострадали, свидетельствуют данные Агентства по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Японии, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Правительство Японии , включая профильные ведомства, оценивающие размер ущерба в результате разгула стихии, ведет официальную статистику жертв и пострадавших от рекордных снегопадов с 20 января, когда на страну обрушилась первая волна стихии. Вторая волна снегопадов пришла в Японию с 25 января.

В то же время японские СМИ ежегодно практически на ежедневной основе публикуют сводки о несчастных случаях с летальными исходами, произошедших, предположительно, при уборке снега, схода снежных масс с крыш и так далее. Такие публикации всегда содержат фразу о том, что точная причина гибели людей неизвестна. Если связь в последствии установлена, то эти данные вносятся в официальную статистику, которая также ведется ежегодно профильными ведомствами и не смешивается с данными о жертвах при чрезвычайных ситуациях.

Так, согласно данным Агентства по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Японии, которые изучили РИА Новости, официальное число погибших людей при инцидентах, связанных со снегом, в период с 1 ноября прошлого года и до момента рекордных снегопадов, составляет 5 человек.

Таким образом, с учетом числа жертв при рекордных снегопадах, общее число погибших за весь зимний период, причина смерти которых официально признана связанной со снегом, составляет по состоянию на 1 февраля 23 человека. Связь гибели других людей с последствиями погоды официально пока не подтверждалась.

Неделю назад на северные районы Японии обрушилась вторая волна рекордных снегопадов. Так, в префектуре Аомори на горном хребте Хаккода высота снежного покрова превысила 4,6 метра, а в административном центре самого северного японского острова Хоккайдо - городе Саппоро - высота снежного покрова достигла более 1,1 метра.