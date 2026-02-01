Рейтинг@Mail.ru
Число погибших из-за снегопадов в Японии достигло 18
04:05 01.02.2026
Число погибших из-за снегопадов в Японии достигло 18
Число погибших из-за снегопадов в Японии достигло 18 - РИА Новости, 01.02.2026
Число погибших из-за снегопадов в Японии достигло 18
Официальное число погибших в результате рекордных снегопадов в северных и северо-западных регионах Японии составляет 18 человек, еще 267 человек пострадали,... РИА Новости, 01.02.2026
в мире, япония, аомори (префектура), хоккайдо
В мире, Япония, Аомори (префектура), Хоккайдо
Число погибших из-за снегопадов в Японии достигло 18

Официальное число погибших из-за снегопадов в Японии составило 18 человек

Зима в Японии
Зима в Японии - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
CC BY 2.0 / dave.see / Niseko, Japan
Зима в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 1 фев - РИА Новости. Официальное число погибших в результате рекордных снегопадов в северных и северо-западных регионах Японии составляет 18 человек, еще 267 человек пострадали, свидетельствуют данные Агентства по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Японии, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Правительство Японии, включая профильные ведомства, оценивающие размер ущерба в результате разгула стихии, ведет официальную статистику жертв и пострадавших от рекордных снегопадов с 20 января, когда на страну обрушилась первая волна стихии. Вторая волна снегопадов пришла в Японию с 25 января.
Снегопад в Мадриде - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Даже небольшой снегопад может парализовать крупные города Европы
29 января, 07:43
В то же время японские СМИ ежегодно практически на ежедневной основе публикуют сводки о несчастных случаях с летальными исходами, произошедших, предположительно, при уборке снега, схода снежных масс с крыш и так далее. Такие публикации всегда содержат фразу о том, что точная причина гибели людей неизвестна. Если связь в последствии установлена, то эти данные вносятся в официальную статистику, которая также ведется ежегодно профильными ведомствами и не смешивается с данными о жертвах при чрезвычайных ситуациях.
Так, согласно данным Агентства по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Японии, которые изучили РИА Новости, официальное число погибших людей при инцидентах, связанных со снегом, в период с 1 ноября прошлого года и до момента рекордных снегопадов, составляет 5 человек.
Таким образом, с учетом числа жертв при рекордных снегопадах, общее число погибших за весь зимний период, причина смерти которых официально признана связанной со снегом, составляет по состоянию на 1 февраля 23 человека. Связь гибели других людей с последствиями погоды официально пока не подтверждалась.
Неделю назад на северные районы Японии обрушилась вторая волна рекордных снегопадов. Так, в префектуре Аомори на горном хребте Хаккода высота снежного покрова превысила 4,6 метра, а в административном центре самого северного японского острова Хоккайдо - городе Саппоро - высота снежного покрова достигла более 1,1 метра.
Непогода привела к транспортному коллапсу - перестали ходить поезда на нескольких участках, в том числе связывающих город с аэропортом, из-за чего возникло скопление пассажиров в аэропорту Син-Титосэ. Тысячам людей пришлось несколько дней провести в терминале. Транспортный коллапс затронул в общей сложности около 481 тысяч человек.
США теряют миллиарды долларов в смертоносных снежных штормах
29 января, 04:21
США теряют миллиарды долларов в смертоносных снежных штормах
29 января, 04:21
 
