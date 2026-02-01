Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после возгорания автобуса во Владивостоке - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 01.02.2026 (обновлено: 14:06 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/vladivostok-2071518635.html
Прокуратура начала проверку после возгорания автобуса во Владивостоке
Прокуратура начала проверку после возгорания автобуса во Владивостоке - РИА Новости, 01.02.2026
Прокуратура начала проверку после возгорания автобуса во Владивостоке
Прокуратура организовала проверку по факту возгорания автобуса, ехавшего с пассажирами во Владивостоке, пламя в котором водитель потушил сам, сообщает... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T09:29:00+03:00
2026-02-01T14:06:00+03:00
происшествия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071546919_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f084bd9ec2fddca33831d0046897995.jpg
https://ria.ru/20260131/pozhar-2071466080.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Голыми руками: водитель потушил загоревшийся на ходу автобус
Прокуратура организовала проверку по факту возгорания автобуса, ехавшего с пассажирами во Владивостоке, пламя в котором водитель потушил сам, сообщает региональное надзорное ведомство. В соцсетях разошлось видео, на котором водитель стоящего на светофоре автобуса открывает его задний отсек, внутри что-то горит. Мужчина вытаскивает горящие фрагменты, бросает их на землю и закрывает крышку. В соцсетях утверждается, что после этого он продолжил поездку с пассажирами.
2026-02-01T09:29
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071546919_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9ae4ec9b73699446dba267950fe360b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Прокуратура начала проверку после возгорания автобуса во Владивостоке

В Приморье начали проверку после видео, где водитель потушил пожар в автобусе

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания автобуса, ехавшего с пассажирами во Владивостоке, пламя в котором водитель потушил сам, сообщает региональное надзорное ведомство.
В соцсетях разошлось видео, на котором водитель стоящего на светофоре автобуса открывает его задний отсек, внутри что-то горит. Мужчина вытаскивает горящие фрагменты, бросает их на землю и закрывает крышку. В соцсетях утверждается, что после этого он продолжил поездку с пассажирами.
"В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что в дневное время 1 февраля 2026 года произошло возгорание автобуса, следовавшего по маршруту 24к во Владивостоке. Водитель самостоятельно ликвидировал возгорание. Надзорное ведомство проверит обеспечение безопасности перевозок пассажиров, установит, как пройден техосмотр транспорта и как осуществлен его выпуск на линию", - говорится в сообщении.
Также будут проверены вопросы соблюдения условий заключённого контракта на перевозку пассажиров и будет дана оценка полноты принятых муниципальным заказчиком мер по контролю за его исполнением.
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Стали известны подробности о пожаре в сауне в Прокопьевске
31 января, 19:28
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала