Прокуратура начала проверку после возгорания автобуса во Владивостоке

В соцсетях разошлось видео, на котором водитель стоящего на светофоре автобуса открывает его задний отсек, внутри что-то горит. Мужчина вытаскивает горящие фрагменты, бросает их на землю и закрывает крышку. В соцсетях утверждается, что после этого он продолжил поездку с пассажирами.