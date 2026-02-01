Рейтинг@Mail.ru
Узбекистан не планирует проводить матч со сборной России перед ЧМ-2026
01.02.2026
10:18 01.02.2026
Узбекистан не планирует проводить матч со сборной России перед ЧМ-2026
Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов в разговоре с РИА Новости заявил, что национальная команда его страны не планирует проводить
Футбол, Равшан Ирматов, Международная федерация футбола (ФИФА)
Футбол, Спорт, Равшан Ирматов, Международная федерация футбола (ФИФА)
Узбекистан не планирует проводить матч со сборной России перед ЧМ-2026

Узбекистан не собирается проводить матч со сборной России перед ЧМ-2026

Максим Глушенков и Александр Головин
Максим Глушенков и Александр Головин - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Соцсети сборной России по футболу
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов в разговоре с РИА Новости заявил, что национальная команда его страны не планирует проводить товарищеский матч со сборной России в преддверии чемпионата мира 2026 года.
Сборная Узбекистана впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира. На турнире, матчи которого пройдут в США, Канаде и Мексике, азиатская команда встретится со сборными Португалии и Колумбии. Ее последний соперник определится по итогам межконтинентальных стыковых матчей первого пути с участием команд Новой Каледонии, Ямайки и ДР Конго.
"Реал" унизил "Монако" Головина на глазах Карпина
21 января, 01:20
"Посоветовал Сане хрень": "Реал" унизил "Монако" Головина на глазах Карпина
21 января, 01:20
"Нет, не рассматривается", - ответил Ирматов на вопрос о возможном проведении матча между сборными перед чемпионатом мира.
В 2026 году календарь Международной федерации футбола (ФИФА) предусматривает проведение 10 матчей. По две игры сборные могут провести в марте, июне и ноябре. В период с 21 сентября по 6 октября команды могут провести до четырех матчей.
Ранее сборные Узбекистана и России встречались один раз. Товарищеский матч, состоявшийся в Ташкенте в ноябре 2022 года, завершился со счетом 0:0.
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Голевой пас Головина помог "Монако" разгромить "Ренн" в чемпионате Франции
Вчера, 01:20
 
Футбол, Равшан Ирматов, Международная федерация футбола (ФИФА)
 
