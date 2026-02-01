https://ria.ru/20260201/uzbekistan-2071522259.html
Узбекистан не планирует проводить матч со сборной России перед ЧМ-2026
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов в разговоре с РИА Новости заявил, что национальная команда его страны не планирует проводить товарищеский матч со сборной России в преддверии чемпионата мира 2026 года.
Сборная Узбекистана впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира. На турнире, матчи которого пройдут в США, Канаде и Мексике, азиатская команда встретится со сборными Португалии и Колумбии. Ее последний соперник определится по итогам межконтинентальных стыковых матчей первого пути с участием команд Новой Каледонии, Ямайки и ДР Конго.
"Нет, не рассматривается", - ответил Ирматов
на вопрос о возможном проведении матча между сборными перед чемпионатом мира.
В 2026 году календарь Международной федерации футбола (ФИФА)
предусматривает проведение 10 матчей. По две игры сборные могут провести в марте, июне и ноябре. В период с 21 сентября по 6 октября команды могут провести до четырех матчей.
Ранее сборные Узбекистана и России встречались один раз. Товарищеский матч, состоявшийся в Ташкенте в ноябре 2022 года, завершился со счетом 0:0.