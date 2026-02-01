https://ria.ru/20260201/turtsija-2071594939.html
У Турции нет информации о подготовке встречи США и Ирана, сообщил источник
У Турции нет информации о подготовке встречи США и Ирана, сообщил источник - РИА Новости, 01.02.2026
У Турции нет информации о подготовке встречи США и Ирана, сообщил источник
Турецкая сторона не располагает конкретной информацией о подготовке возможной встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и представителей Ирана в... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T22:44:00+03:00
2026-02-01T22:44:00+03:00
2026-02-01T22:53:00+03:00
в мире
сша
иран
анкара (провинция)
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002016910_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ac31727babf3c06a9ff7f3350171a7b3.jpg
https://ria.ru/20260201/tramp-2071587415.html
сша
иран
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002016910_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1df72284a45d042aa7318eb15333d54c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, анкара (провинция), стив уиткофф
В мире, США, Иран, Анкара (провинция), Стив Уиткофф
У Турции нет информации о подготовке встречи США и Ирана, сообщил источник
РИА Новости: у Турции нет конкретной информации о подготовке встречи США и Ирана