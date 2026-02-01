Рейтинг@Mail.ru
У Турции нет информации о подготовке встречи США и Ирана, сообщил источник
22:44 01.02.2026 (обновлено: 22:53 01.02.2026)
У Турции нет информации о подготовке встречи США и Ирана, сообщил источник
У Турции нет информации о подготовке встречи США и Ирана, сообщил источник - РИА Новости, 01.02.2026
У Турции нет информации о подготовке встречи США и Ирана, сообщил источник
Турецкая сторона не располагает конкретной информацией о подготовке возможной встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и представителей Ирана в... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T22:44:00+03:00
2026-02-01T22:53:00+03:00
У Турции нет информации о подготовке встречи США и Ирана, сообщил источник

Стамбул
Стамбул
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 1 фев — РИА Новости. Турецкая сторона не располагает конкретной информацией о подготовке возможной встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и представителей Ирана в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Турция, Египет и Катар якобы работают над организацией встречи Уиткоффа и высокопоставленных представителей Ирана в Анкаре на следующей неделе.
"У нас нет конкретной информации по этому поводу", — заявил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Он напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции Midnight Hammer, и заявил, что "следующая атака будет ещё хуже", призвав "не дать этому случиться".
