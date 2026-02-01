https://ria.ru/20260201/strasbur-pszh-smotret-onlayn-2071549378.html
"Страсбур" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч чемпионата Франции 1 февраля
"Страсбур" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч чемпионата Франции 1 февраля - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Страсбур" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч чемпионата Франции 1 февраля
"ПСЖ" встретится со "Страсбуром" в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T21:45:00+03:00
2026-02-01T21:45:00+03:00
2026-02-01T21:45:00+03:00
футбол
страсбур
чемпионат франции по футболу (лига 1)
пари сен-жермен (псж)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070897230_0:184:1080:792_1920x0_80_0_0_e0d35f8d559ceb3003963096a07fece4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070897230_0:83:1080:893_1920x0_80_0_0_de9304dc96f6d85449a3dbcbb0822620.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
страсбур, чемпионат франции по футболу (лига 1), пари сен-жермен (псж), анонсы и трансляции матчей
Футбол, Страсбур, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Анонсы и трансляции матчей