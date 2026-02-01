Рейтинг@Mail.ru
Сихарулидзе надеется, что россияне поддержат Петросян и Гуменника - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:50 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/siharulidze-2071566311.html
Сихарулидзе надеется, что россияне поддержат Петросян и Гуменника
Сихарулидзе надеется, что россияне поддержат Петросян и Гуменника - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Сихарулидзе надеется, что россияне поддержат Петросян и Гуменника
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе выразил надежду, что в России поддержат Аделию Петросян и Петра Гуменника,... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T16:50:00+03:00
2026-02-01T16:50:00+03:00
фигурное катание
спорт
антон сихарулидзе
аделия петросян
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990980228_0:110:2951:1770_1920x0_80_0_0_1768a498ad28a912d85b3eaa90c48f6d.jpg
https://ria.ru/20260201/figuristy-2071520882.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990980228_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_8f60bf428ccec8132497edc605054bc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, антон сихарулидзе, аделия петросян, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр), зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Антон Сихарулидзе, Аделия Петросян, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Сихарулидзе надеется, что россияне поддержат Петросян и Гуменника

Сихарулидзе надеется, что в России поддержат Петросян и Гуменника на Олимпиаде

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнтон Сихарулидзе
Антон Сихарулидзе - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Антон Сихарулидзе. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе выразил надежду, что в России поддержат Аделию Петросян и Петра Гуменника, которые выступят на Олимпиаде в Италии.
Зимняя Олимпиада стартует 6 февраля, действующие чемпионы России Петросян и Гуменник выступят на ней в нейтральном статусе.
"Дела и у Аделии, и у Петра идут прекрасно, они тренируются, подводят себя к выступлениям, которые скоро состоятся в Милане. Мы надеемся и хотим увидеть только одно: хорошие прокаты наших ребят. Они не выступали во взрослых международных соревнованиях, нагрузка на них легла очень серьезная. Надеемся, что вся наша страна будет поддерживать Аделию и Петра", - сказал Сихарулидзе, выступая перед зрителями на чемпионате России по прыжкам.
Президент ФФККР отметил, что чемпионат России по прыжкам планируется проводить и дальше. "Такой турнир проходит только в нашей стране. Мы видим, что он нравится спортсменам, нравится болельщикам, и мы планируем продолжать эту тему", - сказал Сихарулидзе.
Российская фигуристка Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Роднина рассказала о сложностях, с которыми столкнутся Петросян и Гуменник
Вчера, 09:58
 
Фигурное катаниеСпортАнтон СихарулидзеАделия ПетросянФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Зимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    С. Кенин
    66
    40
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Н. Джокович
    2667
    6235
  • Теннис
    Завершен
    М. Кесслер
    А. Павлюченкова
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Райо Вальекано
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Сочи
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Манчестер Сити
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Хайденхайм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Ювентус
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    ПСЖ
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Каролина
    Лос-Анджелес
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала