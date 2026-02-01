Сихарулидзе надеется, что россияне поддержат Петросян и Гуменника

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе выразил надежду, что в России поддержат Аделию Петросян и Петра Гуменника, которые выступят на Олимпиаде в Италии.

Президент ФФККР отметил, что чемпионат России по прыжкам планируется проводить и дальше. "Такой турнир проходит только в нашей стране. Мы видим, что он нравится спортсменам, нравится болельщикам, и мы планируем продолжать эту тему", - сказал Сихарулидзе.