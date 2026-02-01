Рейтинг@Mail.ru
Шойгу прибыл в Китай для переговоров с главой МИД КНР - РИА Новости, 01.02.2026
08:53 01.02.2026 (обновлено: 12:56 01.02.2026)
Шойгу прибыл в Китай для переговоров с главой МИД КНР
Шойгу прибыл в Китай для переговоров с главой МИД КНР - РИА Новости, 01.02.2026
Шойгу прибыл в Китай для переговоров с главой МИД КНР
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Китай, в ходе визита он обсудит с главой МИД КНР Ван И ситуацию в сфере международной и региональной... РИА Новости, 01.02.2026
россия, китай, сергей шойгу, ван и (политик)
Россия, Китай, Сергей Шойгу, Ван И (политик)
Шойгу прибыл в Китай для переговоров с главой МИД КНР

Шойгу и глава МИД КНР Ван И обсудят ситуацию в сфере безопасности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в аэропорту Пекина
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в аэропорту Пекина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в аэропорту Пекина
ПЕКИН, 1 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Китай, в ходе визита он обсудит с главой МИД КНР Ван И ситуацию в сфере международной и региональной безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
"Первого февраля секретарь Совета Безопасности Российский Федерации Сергей Шойгу прибыл в Китайскую Народную Республику для проведения переговоров с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Ван И", - говорится в сообщении.
Как уточнили в аппарате СБ РФ, в ходе встречи с руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК стороны обсудят изменившуюся ситуацию в сфере международной и региональной безопасности.
