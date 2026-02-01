https://ria.ru/20260201/shoygu-2071515370.html
Шойгу прибыл в Китай для переговоров с главой МИД КНР
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Китай, в ходе визита он обсудит с главой МИД КНР Ван И ситуацию в сфере международной и региональной... РИА Новости, 01.02.2026
Шойгу и глава МИД КНР Ван И обсудят ситуацию в сфере безопасности