Футбол
 
23:24 01.02.2026
Сафонов отразил пенальти в матче Лиги 1 против "Страсбура"
Сафонов отразил пенальти в матче Лиги 1 против "Страсбура"
© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов отразил пенальти в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу против "Страсбура".
"Страсбур" принимает "ПСЖ" в воскресенье. На 20-й минуте хозяева получили право пробить 11-метровый удар после просмотра VAR. К точке подошел форвард Хоакин Паникелли, который пробил в левый от себя нижний угол, но россиянин сумел отразить удар. Сафонов впервые отразил пенальти в матчах "ПСЖ" в основное время.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
01 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
Страсбур
1 : 2
ПСЖ
27‎’‎ • Гела Дуэ
(Бен Чилуэлл)
22‎’‎ • Senny Mayulu
(Брадли Баркола)
81‎’‎ • Нуну Мендеш
(Уоррен Заир-Эмери)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Спустя две минуты после спасения российского вратаря парижский клуб вышел вперед благодаря голу Сенни Меюлю, однако "Страсбур" сумел сравнять счет усилиями Гела Дуэ (27).
Ранее российский голкипер отразил четыре подряд послематчевых пенальти 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). Два последних удара Сафонов отразил с переломом руки. Вратарь пропустил полтора месяца и вернулся на поле 28 января в матче заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла" (1:1).
Сафонову 26 лет. Ранее в текущем сезоне он провел пять матчей за "ПСЖ", дважды сыграв на ноль.
Луис Энрике - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Тренер "ПСЖ" оценил уровень Сафонова и его конкурентов
31 января, 15:59
 
ФутболСпортМатвей СафоновСтрасбурПари Сен-Жермен (ПСЖ)ФламенгоЛига чемпионов 2025-2026Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
Матч-центр
 
