Сафонов отразил пенальти в матче Лиги 1 против "Страсбура"

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов отразил пенальти в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу против "Страсбура".

"Страсбур" принимает "ПСЖ" в воскресенье. На 20-й минуте хозяева получили право пробить 11-метровый удар после просмотра VAR. К точке подошел форвард Хоакин Паникелли, который пробил в левый от себя нижний угол, но россиянин сумел отразить удар. Сафонов впервые отразил пенальти в матчах "ПСЖ" в основное время.

Спустя две минуты после спасения российского вратаря парижский клуб вышел вперед благодаря голу Сенни Меюлю, однако "Страсбур" сумел сравнять счет усилиями Гела Дуэ (27).

Ранее российский голкипер отразил четыре подряд послематчевых пенальти 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). Два последних удара Сафонов отразил с переломом руки. Вратарь пропустил полтора месяца и вернулся на поле 28 января в матче заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла" (1:1).