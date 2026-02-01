Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о тест-системе для диагностики оспы обезьян - РИА Новости, 01.02.2026
17:20 01.02.2026
В Роспотребнадзоре рассказали о тест-системе для диагностики оспы обезьян
В Роспотребнадзоре рассказали о тест-системе для диагностики оспы обезьян - РИА Новости, 01.02.2026
В Роспотребнадзоре рассказали о тест-системе для диагностики оспы обезьян
Разработанные Роспотребнадзором тест-системы для диагностики оспы обезьян позволяют выявлять вирус в кратчайшие сроки, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 01.02.2026
общество
московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали о тест-системе для диагностики оспы обезьян

Роспотребнадзор: тест-системы оспы обезьян помогают быстро выявить вирус

Медицинская лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Разработанные Роспотребнадзором тест-системы для диагностики оспы обезьян позволяют выявлять вирус в кратчайшие сроки, сообщили журналистам в пресс-службе управления ведомства по Московской области.
Ранее Домодедовская больница сообщала, что пациент с предварительным диагнозом "оспа обезьян" доставлен в их медучреждение, ему проводят диагностические исследования. Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся соответствующие изоляционные мероприятия.
"Для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки", - рассказали в пресс-службе.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Онищенко рассказал, опасна ли для России оспа обезьян
Вчера, 11:04
 
Московская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
