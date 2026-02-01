Рейтинг@Mail.ru
"Реал" — "Райо Вальекано": смотреть онлайн матч Ла Лиги 1 февраля
15:30 01.02.2026
"Реал" — "Райо Вальекано": смотреть онлайн матч Ла Лиги 1 февраля
Мадридский "Реал" встретится с "Райо Вальекано" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мадридский "Реал" встретится с "Райо Вальекано" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
Во сколько начало
Встреча состоится в Мадриде и начнется в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Чемпионат Испании по футболу
01 февраля 2026 • начало в 16:00
Завершен
Реал Мадрид
2 : 1
Райо Вальекано
15‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Браим Диас)
90‎’‎ • Килиан Мбаппе (П)
49‎’‎ • Хорхе де Фрутос
(Альваро Гарсия)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
