05:10 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/prokuratura-2071502072.html
Прокуратура и полиция выяснят обстоятельства избиения школьницы в Магадане
Прокуратура и полиция Магадана заявили, что выясняют обстоятельства избиения школьницы сверстницей на глазах у одноклассников из-за конфликта.
2026-02-01T05:10:00+03:00
2026-02-01T05:10:00+03:00
происшествия
магадан
магаданская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20260130/shkola-2071303606.html
https://ria.ru/20251023/chp-2050171337.html
магадан
магаданская область
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
происшествия, магадан, магаданская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Магадан, Магаданская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Прокуратура и полиция выяснят обстоятельства избиения школьницы в Магадане

Прокуратура и полиция в Магадане выяснят обстоятельства избиения девочки в школе

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАГАДАН, 1 фев - РИА Новости. Прокуратура и полиция Магадана заявили, что выясняют обстоятельства избиения школьницы сверстницей на глазах у одноклассников из-за конфликта.
Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое школьниками, на котором ученица одной из магаданских школ избивает сверстницу. Мать пострадавшей девочки сообщила в городских чатах, что написала заявление в полицию.
Учитель труда избил школьника ремнём за карикатуру с Чебурашкой в Башкирии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
СК возбудил дело после избиения школьника ремнем в Уфе
30 января, 17:11
"В социальных медиа широкую огласку и обсуждение получила ситуация о неподобающем поведении учениц при выяснении отношений в одной из школ областного центра. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняет прокуратура Магадана. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле надзорного ведомства", - сообщает прокуратура региона.
Также в пресс-службе УМВД России по Магаданской области сообщили журналистам, что информацию о драке в одной из городских школ зарегистрировали в дежурной части ОМВД России по Магадану. Сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних проводят проверку.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Иркутске возбудили дело после видео с избиением школьницы
23 октября 2025, 18:26
 
ПроисшествияМагаданМагаданская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
