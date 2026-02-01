Прокуратура и полиция выяснят обстоятельства избиения школьницы в Магадане

МАГАДАН, 1 фев - РИА Новости. Прокуратура и полиция Магадана заявили, что выясняют обстоятельства избиения школьницы сверстницей на глазах у одноклассников из-за конфликта.
Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое школьниками, на котором ученица одной из магаданских школ избивает сверстницу. Мать пострадавшей девочки сообщила в городских чатах, что написала заявление в полицию.
"В социальных медиа широкую огласку и обсуждение получила ситуация о неподобающем поведении учениц при выяснении отношений в одной из школ областного центра. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняет прокуратура Магадана. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле надзорного ведомства", - сообщает прокуратура региона.
Также в пресс-службе УМВД России по Магаданской области сообщили журналистам, что информацию о драке в одной из городских школ зарегистрировали в дежурной части ОМВД России по Магадану. Сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних проводят проверку.
