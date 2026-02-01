https://ria.ru/20260201/pozhar-2071552314.html
В историческом центре Самары потушили пожар в жилом доме
В историческом центре Самары потушили пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме в историческом центре Самары потушили, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:51:00+03:00
