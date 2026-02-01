https://ria.ru/20260201/novosibirsk-2071513668.html
В Новосибирске мужчина пострадал при взрыве газового баллончика
Газовый туристический баллончик взорвался в квартире на шестом этаже в Новосибирске, пострадал мужчина, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 01.02.2026
