В Новосибирске мужчина пострадал при взрыве газового баллончика

НОВОСИБИРСК, 1 фев - РИА Новости. Газовый туристический баллончик взорвался в квартире на шестом этаже в Новосибирске, пострадал мужчина, Газовый туристический баллончик взорвался в квартире на шестом этаже в Новосибирске, пострадал мужчина, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области.

Инцидент произошёл вечером в субботу в однокомнатной квартире многоэтажного дома в Калининском районе.

"На шестом этаже в квартире произошла разгерметизация туристического баллончика, пострадал мужчина, поврежден стеклопакет и рама балкона на площади 4 квадратных метра", - говорится в сообщении.