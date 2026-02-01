Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил запустить госпрограмму социальной аренды жилья
17:19 01.02.2026
Миронов предложил запустить госпрограмму социальной аренды жилья
Миронов предложил запустить госпрограмму социальной аренды жилья - РИА Новости, 01.02.2026
Миронов предложил запустить госпрограмму социальной аренды жилья
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости предложил запустить в России государственную программу... РИА Новости, 01.02.2026
Миронов предложил запустить госпрограмму социальной аренды жилья

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости предложил запустить в России государственную программу социальной аренды жилья.
"Ипотека не должна быть единственным ответом на жилищный вопрос. Практика показала, что ипотека, даже льготная - это, в первую очередь, инструмент обогащения банков. Жилищные проблемы людей тут явно не на первом месте. "Справедливая Россия" давно предлагает правительству: давайте мы в этом вопросе без банков-посредников обойдемся. Например, запустим госпрограмму социальной аренды", - сказал Миронов.
Парламентарий отметил, что с 2014 года в Жилищном кодексе РФ есть норма о наемных домах социального использования.
"ДОМ.РФ строит такие дома, но их меньше сотни на всю страну. Надо расширять практику. Государство может само строить такие арендные дома. А может привлечь застройщиков, у которых 70% квартир не продается. Потому что даже при снижении спроса они продолжают задирать цены", - подчеркнул он.
Миронов добавил, что государство также может выкупать у застройщиков их пустующие квартиры без наценки, без "дикой маржи" и передавать их в социальную аренду нуждающимся – молодым, студенческим, многодетным семьям, бюджетникам, "всем, кто формально не считается малоимущим, но при этом не может позволить себе ипотеку".
