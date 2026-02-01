Миронов предложил запустить госпрограмму социальной аренды жилья

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости предложил запустить в России государственную программу социальной аренды жилья.

"Ипотека не должна быть единственным ответом на жилищный вопрос. Практика показала, что ипотека, даже льготная - это, в первую очередь, инструмент обогащения банков. Жилищные проблемы людей тут явно не на первом месте. " Справедливая Россия " давно предлагает правительству: давайте мы в этом вопросе без банков-посредников обойдемся. Например, запустим госпрограмму социальной аренды", - сказал Миронов

Парламентарий отметил, что с 2014 года в Жилищном кодексе РФ есть норма о наемных домах социального использования.

"ДОМ.РФ строит такие дома, но их меньше сотни на всю страну. Надо расширять практику. Государство может само строить такие арендные дома. А может привлечь застройщиков, у которых 70% квартир не продается. Потому что даже при снижении спроса они продолжают задирать цены", - подчеркнул он.