Ликсутов: московские компании за 11 месяцев выпустили 13 тысяч лифтов

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Московские предприятия с января по ноябрь прошлого года изготовили 13,2 тысячи подъемных машин, что на 8,7% больше, чем за тот же период 2024 года, указал заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Сегодня столица занимает ведущие позиции в сфере лифтостроения. Московское подъемное оборудование можно встретить в жилых домах, административных зданиях и бизнес-центрах десятков регионов страны. За 11 месяцев 2025 года в Москве выпустили 13,2 тысячи лифтов, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом более половины произведенной в России продукции данной отрасли приходится на столичных промышленников", — цитирует Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).

В столице изготовление устройств для лифтов занимаются около 10 предприятий, где трудятся порядка 6 тысяч человек.

"Для уверенного роста отрасли столичные власти создают передовую инфраструктуру и поддерживают кооперационные связи производителей", — отметил министр московского правительства, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.

Таким образом, как подчеркнул министр правительства Москвы, на Карачаровском механическом заводе (КМЗ), являющимся резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", появляется первый в стране кластер лифтостроения и вертикального транспорта, благодаря которому возникнут условия для регулярного роста объемов выпуска и вывода на рынок высокотехнологичных товаров.

КМЗ — одно из старейших столичных компаний отрасли машиностроения. В линейке есть подъемное оборудование для жилых и административных зданий, а также специализированные модели: медицинские, грузовые и малые грузовые лифты. В прошлом году завод увеличил производство товаров почти в полтора раза и часто модернизировал производственные мощности. Свыше 20 тысяч продуктов создадут за десять лет для программы фонда капитального ремонта столицы в рамках долгосрочного сотрудничества.

Московский Щербинский лифтостроительный завод, основанный в 1943 году, за период существования изготовил свыше четверти миллиона лифтов, в прошлом году — 7 тысяч. Помимо этого, в 2024-м там обновили станочный парк, что послужило расширению производственной мощности. Также на заводе начали использовать четыре автоматизированные производственные линии, конвейерную линию и линию по сборке лебедок, модернизация коснулась половины станочного парка.