Лавров прокомментировал ситуацию с зависимостью Европы от США
Лавров прокомментировал ситуацию с зависимостью Европы от США - РИА Новости, 01.02.2026
Лавров прокомментировал ситуацию с зависимостью Европы от США
Ситуация, в которой оказалась Европа из-за зависимости от США, не касается России, а является проблемой самой Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.02.2026
Лавров прокомментировал ситуацию с зависимостью Европы от США
Лавров: Европа загнала себя в ловушку зависимости от США