Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал ситуацию с зависимостью Европы от США - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/lavrov-2071550523.html
Лавров прокомментировал ситуацию с зависимостью Европы от США
Лавров прокомментировал ситуацию с зависимостью Европы от США - РИА Новости, 01.02.2026
Лавров прокомментировал ситуацию с зависимостью Европы от США
Ситуация, в которой оказалась Европа из-за зависимости от США, не касается России, а является проблемой самой Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:33:00+03:00
2026-02-01T14:33:00+03:00
в мире
европа
россия
сша
сергей лавров
павел зарубин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20260201/rossija-2071548228.html
европа
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, сша, сергей лавров, павел зарубин, владимир путин
В мире, Европа, Россия, США, Сергей Лавров, Павел Зарубин, Владимир Путин
Лавров прокомментировал ситуацию с зависимостью Европы от США

Лавров: Европа загнала себя в ловушку зависимости от США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ситуация, в которой оказалась Европа из-за зависимости от США, не касается России, а является проблемой самой Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это не наш вопрос. Как говорится, если получаешь удовольствие, то это твоя проблема", - сказал Лавров автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, как Европа, отказавшаяся от контактов с РФ, загнала себя в ловушку зависимости от США.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возвращение к диалогу с Европой будет возможно после смены там политических элит.
Глава МИД России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Россия не вмешивается в отношения Европы и США, заявил Лавров
Вчера, 14:13
 
В миреЕвропаРоссияСШАСергей ЛавровПавел ЗарубинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала