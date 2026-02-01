https://ria.ru/20260201/kuzbass-2071524353.html
В Кузбассе ищут владельцев сауны, где при пожаре погибли подростки
Следователи СУ СК и оперативные сотрудники МВД по Кемеровской области устанавливают местонахождение владельцев сауны в городе Прокопьевске, где при пожаре... РИА Новости, 01.02.2026
2026
