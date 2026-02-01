Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе ищут владельцев сауны, где при пожаре погибли подростки
10:44 01.02.2026
В Кузбассе ищут владельцев сауны, где при пожаре погибли подростки
В Кузбассе ищут владельцев сауны, где при пожаре погибли подростки
происшествия
кемеровская область
прокопьевск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
прокопьевск
россия
В Кузбассе ищут владельцев сауны, где при пожаре погибли подростки

КЕМЕРОВО, 1 фев – РИА Новости. Следователи СУ СК и оперативные сотрудники МВД по Кемеровской области устанавливают местонахождение владельцев сауны в городе Прокопьевске, где при пожаре погибли пять подростков, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В воскресение СУ СК по Кемеровской области сообщило, что по делу о пожаре задержана 36-летняя администратор сауны.
"Следственными органами совместно с оперативными сотрудниками МВД устанавливается местонахождение владельцев учреждения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – сообщили в ведомстве.
В субботу главное управление МЧС России по Кемеровской области сообщило, что ликвидируют пожар в частной сауне города Прокопьевска в Кемеровской области. По предварительным данным, в результате возгорания погибли пять человек, предположительно, подростки. По факту происшествия региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
В Кузбассе задержали администратора сауны, где погибли подростки
Вчера, 10:35
 
