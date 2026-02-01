В Кузбассе задержали администратора сауны, где погибли подростки

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") задержана 36-летняя администратор сауны", — говорится в релизе.

На месте пожара в сауне в Прокопьевске

С задержанной проводят следственные действия, вскоре ей предъявят обвинения и заключат под стражу. По предварительным данным, сауна работала с нарушениями требований пожарной безопасности, что и привело к трагедии.