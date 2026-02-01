Рейтинг@Mail.ru
10:35 01.02.2026 (обновлено: 11:59 01.02.2026)
В Кузбассе задержали администратора сауны, где погибли подростки
В Прокопьевске задержали администратора сауны, где при пожаре погибли подростки, сообщила пресс-служба управления СК по Кузбассу. РИА Новости, 01.02.2026
© Фото : СУ СКР по Кемеровской области - КузбассуАдминистратор сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки, во время допроса в СК
Администратор сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки, во время допроса в СК
КЕМЕРОВО, 1 фев — РИА Новости. В Прокопьевске задержали администратора сауны, где при пожаре погибли подростки, сообщила пресс-служба управления СК по Кузбассу.
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") задержана 36-летняя администратор сауны", — говорится в релизе.

© Фото : МЧС Кемеровской области - Кузбасса/TelegramНа месте пожара в сауне в Прокопьевске
На месте пожара в сауне в Прокопьевске
С задержанной проводят следственные действия, вскоре ей предъявят обвинения и заключат под стражу. По предварительным данным, сауна работала с нарушениями требований пожарной безопасности, что и привело к трагедии.
Также идет поиск владельцев заведения, в нем изъяли записи с камер видеонаблюдения и документацию.
© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса/TelegramНа месте пожара в частной сауне в Прокопьевске
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске
В субботу при пожаре в частной сауне в Прокопьевске погибли пять человек. Среди них три девушки 16 лет и двое юношей — 15 и 17 лет. Еще одной 16-летней девушке удалось спастись, она не пострадала. Подростки отмечали там день ее рождения.
Для определения причин возгорания и смерти подростков назначат судебные экспертизы. С родственниками погибших работают психологи.
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Медики рассказали о состоянии девушки, спасшейся при пожаре в Прокопьевске
31 января, 18:49
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Кемеровская областьРоссияПрокопьевск
 
 
