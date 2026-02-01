В Кузбассе задержали администратора сауны, где погибли подростки

КЕМЕРОВО, 1 фев — РИА Новости. В Прокопьевске задержали администратора сауны, где при пожаре погибли подростки, сообщила пресс-служба управления СК по Кузбассу.
«
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") задержана 36-летняя администратор сауны", — говорится в релизе.
С задержанной проводят следственные действия, вскоре ей предъявят обвинения и заключат под стражу. По предварительным данным, сауна работала с нарушениями требований пожарной безопасности, что и привело к трагедии.
Также идет поиск владельцев заведения, в нем изъяли записи с камер видеонаблюдения и документацию.
© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса/TelegramНа месте пожара в частной сауне в Прокопьевске
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске
В субботу при пожаре в частной сауне в Прокопьевске погибли пять человек. Среди них три девушки 16 лет и двое юношей — 15 и 17 лет. Еще одной 16-летней девушке удалось спастись, она не пострадала. Подростки отмечали там день ее рождения.
Для определения причин возгорания и смерти подростков назначат судебные экспертизы. С родственниками погибших работают психологи.