https://ria.ru/20260201/kremoneze-inter-smortret-onlayn-2071547948.html
"Кремонезе" — "Интер": смотреть онлайн матч Серии А 1 февраля
"Кремонезе" — "Интер": смотреть онлайн матч Серии А 1 февраля - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Кремонезе" — "Интер": смотреть онлайн матч Серии А 1 февраля
Миланский "Интер" встретится с "Кремонезе" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T19:00:00+03:00
2026-02-01T19:00:00+03:00
2026-02-01T19:00:00+03:00
футбол
серия а (чемпионат италии по футболу)
кремонезе
интер
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015667922_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_b8141150af8bf8cba4a4a3da35b749b1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015667922_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_2468f4fa87d7682bdb6d8544c30a72b0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
серия а (чемпионат италии по футболу), кремонезе, интер, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Кремонезе, Интер, Анонсы и трансляции матчей